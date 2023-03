Letzte Chance: Buchen Sie noch heute Ihr unvergessliches Nürburgring-Erlebnis

Audio-Player laden

Vom 18. bis 21. Mai 2023 findet erneut das legendäre 24h-Rennen auf dem Nürburgring statt, das als eines der anspruchsvollsten Rennen der Welt gilt. Fans und Teilnehmer können sich auf unvergessliche Rennaction und eine einzigartige Atmosphäre freuen. Besuchen Sie jetzt Motorsporttickets.com, um Ihr Vor-Ort-Erlebnis zu buchen und Teil dieses außergewöhnlichen Events zu werden.

Das Langstreckenrennen wird auf einer Kombination aus der Grand-Prix-Strecke und der 20,8 km langen Nordschleife ausgetragen, die als "Grüne Hölle" bekannt ist. Die Strecke besteht aus 170 Kurven, darunter das legendäre Karussell, eine 210-Grad-Steilkurve. Während des Rennens werden rund 200 Fahrzeuge, von BMWs und Porsches bis hin zu VW Golf, auf der Strecke zu sehen sein.

Zuschauer können die Rennstrecke an einigen Tagen zu Fuß erkunden oder auf den Tribünen auf der Grand-Prix-Strecke Platz nehmen, um atemberaubende Ausblicke auf das Rennen zu genießen. Für alle, die die Nacht auf der Rennstrecke verbringen möchten, bietet Motorsporttickets.com in Zusammenarbeit mit Motorsport Travel Destinations exklusive Übernachtungsmöglichkeiten in Form von Flexotel Village und Platinum Lodges.

Pop-up-Hotels

Das Flexotel Village bietet Pop-up-Hotels mit Hochbetten, Steckdosen, Beleuchtung, einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm, Verpflegung und einem Sicherheitsdienst rund um die Uhr. Die Unterkünfte liegen nur wenige Gehminuten von der Rennstrecke entfernt und bieten einen atemberaubenden Blick auf die schnelle Linkskurve, die in die harte Bremszone führt, bevor der Kurs auf die Nordschleife abbiegt (Kurve 12 der Grand-Prix-Strecke).

+++ ACHTUNG: Buchungen des Pakets nur noch bis Sonntag, 2. April möglich +++

Platinum Lodges

Motorsport Travel Destinations führt in diesem Jahr eine weitere Luxusoption ein: die Platinum Lodges. Jede Lodge verfügt über moderne Einrichtungen, wie bequeme Betten, Klimaanlage, Badezimmer, kostenloses WLAN, integrierten Fernseher und eine sichere Schließanlage mit Schlüsselkarten.

Jede Lodge verfügt über eine moderne Einrichtung, darunter

In den neuen Platinum Lodges können Sie die 24h hautnah und komfortabel erleben Foto: Motorsport Tickets

- eingebaute Klimaanlage

- Badezimmer mit Duschwanne, Toilette, großem Kosmetikspiegel, Handtüchern und fließend warmen und kalten Wasser

- kostenloses WLAN

- integrierter Fernseher

- mehrere Steckdosen

- sichere Schließanlage mit Schlüsselkarten

- Stauraum für zwei Koffer unter dem Bett

Jede Platinum Lodge ist wie eine Art Oase abseits der Rennstrecke gestaltet. Die schallisolierten Zimmer mit Deckenbeleuchtung lassen Sie den Luxus eines Hotels nur wenige Meter von der Action entfernt genießen.

