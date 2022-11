LMDh-Programm von Lamborghini: Iron Lynx wird Werksteam!

Audio-Player laden

Iron Lynx wird Werksteam im LMDh-Programm von Lamborghini. Das gab der italienische Autobauer am Samstag im Rahmen des Lamborghini-Weltfinales in Portimao bekannt. Das erst 2017 gegründete italienische Team, welches im GT-Sport bisher mit Ferrari gefahren war, wird ab 2024 für die LMDh-Einsätze von Lamborghini in der Langstrecken-WM (WEC) sowie in der IMSA-Serie verantwortlich zeichnen.

"Seit wir unsere Absicht bekannt gegeben haben, in der LMDh anzutreten, war für uns klar, dass Iron Lynx der richtige Partner ist, um diesen wichtigen Schritt zu gehen", sagt Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann.

"Ich freue mich, das Team in der Lamborghini-Familie willkommen zu heißen. Über die Jahre hat Iron Lynx bewiesen, dass es ein schnelles, starkes und erfolgreiches Unternehmen ist, genau wie die Motorsportabteilung von Lamborghini", so Winkelmann weiter.

Auch im GT-Sport wechsel von Ferrari zu Lamborghini

Im Zuge der neuen Partnerschaft wird Iron Lynx 2023 auch im GT3-Sport zu Lamborghini wechseln und die Evo2-Version des Huracan GT3 in der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) und in der IMSA einsetzen.

Parallel wird im nächsten Jahr das Test- und Entwicklungsprogramm mit dem LMDh-Auto von Lamborghini durchgeführt. Technischer Partner von Iron Lynx beleibt dabei weiterhin der italienische Rennstall Prema.

Weitere Einzelheiten zum LMDh-Auto, welches von einem V8-Biturbomotor angetrieben und dessen Chassis von Ligier gebaut werden soll, gab Lamborghini noch nicht bekannt.

Lamborghini-Vergangenheit im Markenpokal

"Ich bin sehr stolz auf die Partnerschaft mit Iron Lynx", sagt Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna. "Es ist wie die Lamborghini Squadra Corse ein junges Team, das wie wir über die Jahre exponentiell gewachsen ist und sich zu einem Protagonisten im GT-Rennsport auf der ganzen Welt entwickelt hat, nachdem es 2018 sein Debüt bei uns in der Super Trofeo gab."

"Jetzt finden wir uns wieder zusammen und werden uns bemühen, stärker und reifer zu werden und uns große Ziele zu setzen. Von den GT-Programmen bis hin zu LMDh haben wir die Exzellenz von drei italienischen Organisationen vereint, während wir über Iron Lynx eine technische Partnerschaft mit Prema Engineering haben, mit der es unsere Aufgabe ist, große Ergebnisse zu erzielen", so Sanna weiter.

In der vergangenen Jahren hatte Iron Lynx Ferrari 488 in der GTE- und GT3-Version in der WEC und der GTWCE eingesetzt, darunter in der WEC auch ein reines Damenteam mit Rahel Frey, Michelle Gatting und Sarah Bovy.

