Moto2 Jerez: Jorge Martin auf der Pole, Marcel Schrötter in Startreihe drei

Kalex-Pilot Jorge Martin hat sich im Qualifying zum ersten Jerez-Rennen die Pole-Position gesichert (zum Ergebnis). Der Spanier umrundete den Kurs in 1:41.384 Minuten und war 0,181 Sekunden schneller als Speed-Up-Pilot Jorge Navarro. Ex-MotoGP-Pilot Sam Lowes (Kalex) komplettiert in Jerez die erste Reihe.

Die beiden VR46-Piloten Luca Marini und Marco Bezzecchi (beide Kalex) führen die zweite Startreihe an. Rookie Aron Canet (Speed Up) setzte sich als Sechster stark in Szene. Marcel Schrötter beendete das Qualifying mit 0,485 Sekunden Rückstand auf der siebten Position. Neben dem Deutschen stehen Katar-Sieger Tetsuta Nagashima und Xavi Vierge (beide Kalex) in Reihe drei.

Lorenzo Baldassarri, Enea Bastianini und Remy Gardner (alle Kalex) teilen sich die vierte Startreihe. Edgar Pons (Kalex), Hafizh Syahrin (Speed Up) und Joe Roberts (Kalex) bilden die fünfte Startreihe. Fabio di Giannantonio (Speed Up) erlebte ein enttäuschendes Q2. Der Italiener stürzte und musste zuschauen, wie seine Maschine unter der Verkleidung Feuer fing. Nach dem Löschen kehrte er an die Box zurück, kam aber nicht über die 18. Position hinaus.

Im Q1 fuhr Fabio di Giannantonio in 1:41.913 Minuten die Bestzeit und qualifizierte sich damit für den finalen Durchgang. Xavi Vierge (Kalex), Hafizh Syahrin (Speed Up) und Joe Roberts (Kalex) meisterten ebenfalls den Sprung ins Q2.

Tom Lüthi (Kalex) verpasste den Aufstieg ins Q2 um 0,088 Sekunden und wird am Sonntag nur von Startplatz 19 ins Rennen gehen. Moto3-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta (Kalex) erlebte ebenfalls ein enttäuschendes Q1. Der Italiener wurde im Q1 nur auf Position 13 gelistet und steht in der Startaufstellung nur auf Position 27. Jesko Raffin (NTS) nimmt das Rennen von Position 29 in Angriff.

Das Moto2-Rennen in Jerez wird am Sonntag um 12:20 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.