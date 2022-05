Moto3 Mugello FT2: Massensturz überschattet das Nachmittags-Training

Audio-Player laden

Ein Massensturz überschattete das zweite Freie Training der Moto3-WM im Rahmen des Grand Prix von Italien in Mugello. Ayumu Sasaki (Husqvarna), der im FT1 in den Top 3 lag, stürzte via Highsider. Die nachfolgenden Fahrer hatten Mühe, dem Japaner auszuweichen. Jaume Masia (KTM) überrollte Sasaki, der die Unfallstelle nicht aus eigener Kraft verlassen konnte.

Sasaki musste auf einer Trage von der Unfallstelle transportiert werden und wurde ins Medical Center eingeliefert. Es gab eine leichte Entwarnung, denn Sasaki befand sich bei Bewusstsein. Jaume Masia konnte das FT2 fortsetzen, genau wie Elia Bartolini (KTM), der ebenfalls beim Sturz in Correntaio involviert war.

Die FT1-Bestzeit von Dennis Foggia (Honda) blieb im FT2 ungefährdet. Mit seiner 1:56.916er-Runde behauptete sich Foggia auch in der kombinierten Wertung an der Spitze. Im FT2 war Foggia deutlich langsamer und kam nur auf 1:57.820 Minuten, was Platz vier in der FT1-Wertung bedeutete.

Jaume Masia stürmte nach dem Sturz zur FT2-Bestzeit. Der Ajo-Pilot umrundete den Kurs in 1:57.134 Minuten und schob sich damit in der kombinierten Wertung auf die zweite Position. Zur FT1-Bestzeit fehlten 0,218 Sekunden.

Moto3-Laufsieger Kaito Toba (KTM) bescherte seinen Mechanikern Überstunden. Der Japaner stürzte und war schnell wieder auf seinen Füßen. Doch die KTM überschlug sich mehrfach.

WM-Leader Sergio Garcia (GasGas) steigerte sich im Vergleich zum Vormittag und kam bis auf 1,005 Sekunden an die Bestzeit heran. Damit schob er sich in der kombinierten Wertung auf die siebte Position.

Das FT3 der Moto3-WM wird am Samstagmorgen um 9:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.