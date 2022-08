MotoGP-Liveticker Silverstone: Das war die Action am Renntag in allen Klassen Die MotoGP in Großbritannien als Tickernachlese +++ Vierter Saisonsieg von Bagnaia +++ Vinales wieder auf Podest +++ Quartararo und Aleix Espargaro weiter hinten +++

Bericht Status: Beendet 19:58 Nächster Halt: Österreich! Damit geht der Tag hier im Ticker zu Ende. In zwei Wochen findet auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg das nächste Rennen statt. Dann wird erstmals mit der neuen Schikane gefahren werden. Für heute verabschiedet sich die Crew von 'Motorsport-Total.com' und wünscht einen guten Start in die neue Woche. 18:33 Moto3: Update zu Sasaki Ayumu Sasaki hat sich bei dem Unfall eine Nackenverletzung zugezogen und wurde für nicht fit erklärt. Im Krankenhaus wird es weitere Untersuchungen geben. Da Sasaki in Kurve 13 den Unfall mit Sergio Garcia ausgelöst hat, wird er obendrein von den Rennkommissaren bestraft. Beim nächsten Rennen muss Sasaki zweimal die Long-Lap-Strafe fahren. 17:17 Moto2: Was das für die WM bedeutet Augusto Fernandez liegt mit dem heutigen Ergebnis an der Spitze der Gesamtwertung. Er hat 13 Punkte Vorsprung auf Ai Ogura und 15 auf Celestino Vietti. 17:14 Moto2: Die weiteren Positionen Ai Ogura setzt sich in der letzten Runde noch gegen Aron Canet durch und wird Vierter. Celestino Vietti kommt als Sechster ins Ziel. Dahinter folgen Joe Roberts, Jorge Navarro, Filip Salac und Bo Bendsneyder.



Marcel Schrötter ist nach seinem Sturz die letzte Runde nicht mehr gefahren.

17:08 Moto2: Schrötter stürzt In der vorletzten Runde stürzt Marcel Schrötter in Kurve 13.



Die letzte Runde beginnt und Lopez verteidigt die Führung immer noch gegen Fernandez. 17:07 Moto2: Zwei Duelle Vorne verteidigt sich Lopez gegen Fernandez.



Ein paar Meter dahinter duellieren sich Canet und Dixon um Platz drei. 17:03 Moto2: Fernandez ist dran Fernandez holt Lopez rasch ein. Nun gibt es gleich ein Duell um die Führung. Es sind noch vier Runden zu fahren.



Schrötter ist auf Platz 13. 17:00 Moto2: Fernandez jagt Lopez In der 13. Runde dreht Fernandez die schnellste Runde des Rennens. Damit ist er um vier Zehntelsekunden schneller als Lopez. Somit holt Fernandez seinen Landsmann ein und kann gleichzeitig die drei Verfolger abschütteln. 16:55 Moto2: Fernandez fällt wieder zurück Aber Fernandez ist nicht lange Zweiter, denn Canet und Ogura fahren wieder vorbei. Damit ist Fernandez nur noch Vierter. Diese Verfolgergruppe kommt trotzdem wieder Lopez deutlich näher. 16:54 Moto2: Fernandez überholt Nun klappt das Manöver. Fernandez fährt an Canet vorbei und nimmt die Verfolgung von Lopez auf, der vorne eine Sekunde Vorsprung hat.



Arenas stürzt in Maggotts und Becketts. 16:48 Moto2: Vietti würde WM-Führung verlieren Stand jetzt ist Vietti Neunter. Neuer WM-Führender wäre Ogura. Der Japaner hat immer noch Chancen auf den MotoGP-Platz bei LCR-Honda im nächsten Jahr. 16:46 Moto2: Top 4 setzen sich ab Lopez führt eine knappe halbe Sekunde vor dem Trio Ogura, Canet und Fernandez. Dahinter gibt es schon eine Lücke von einer Sekunde zu den Verfolgern Dixon, Arenas, Arbolino und Roberts.



Schrötter macht kaum Boden gut. Als 15. ist er mittlerweile in den WM-Punkterängen. 16:38 Moto2: Lopez bleibt vorne Nach der guten ersten Runde behauptet Lopez mit dem Boscoscuro-Chassis die Spitze. Ogura, Roberts und Fernandez folgen dahinter. Noch kann Fernandez nicht seine Trainingsstärke zeigen. Vietti ist Zehnter und hat seine Strafe noch nicht angetreten.

16:18 Moto2: Startaufstellung Ein Rennen haben wir heute noch! Augusto Fernandez startet zum zweiten Mal in seiner Moto2-Karriere von der Poleposition. Anhand seiner im Training gezeigten Pace ist der Spanier auch der Favorit.



Neben Fernandez stellen sich Joe Roberts und Ai Ogura auf. Aus Reihe zwei greifen Albert Arenas, Celestino Vietti und Lokalmatador Jake Dixon an. Vietti hat eine Long-Lap-Strafe.



Marcel Schrötter startet als Neunter aus Reihe drei.



- Link zur kompletten Moto2-Startaufstellung 16:05 Maverick Vinales: "Start-Device hat nicht funktioniert" Maverick Vinales (Aprilia; 2.): "Ich habe im ganzen Rennen alles gegeben! Beim Start konnte ich das Device für das Hinterrad nicht nutzen und ich wurde überholt. Mein Rhythmus im Rennen war aber gut. Ich kam sukzessive wieder nach vorne und kurz vor Schluss habe ich auch 'Pecco' noch attackiert. Beim nächsten Mal muss ich einfach einen richtig guten Start hinlegen und dann voll attackieren. Insgesamt bin ich sehr glücklich. Wir müssen jetzt einfach so weitermachen, denn wir werden Schritt für Schritt stärker." Foto: Motorsport Images 16:04 Jack Miller: "Vorderreifen falsche Entscheidung" Jack Miller (Ducati; 3.): "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Ich wäre natürlich lieber Zweiter geworden, aber 'Mack' hat mich kurz vor Schluss noch gekriegt. Der weiche Vorderreifen war wohl doch nicht ganz die richtige Entscheidung. Sechs Runden vor Schluss ließ der Grip nach. Von da an war es einfach eine Kettenreaktion. Das Bike rutschte mehr und mehr. Ich bin froh, noch auf das Podium gekommen zu sein. Insgesamt ist es fantastisch, die zweite Hälfte der Saison so stark zu beginnen." Foto: Motorsport Images 15:52 MotoGP: Was das für die WM bedeutet Fabio Quartararo hat nun 22 WM-Punkte Vorsprung auf Aleix Espargaro. Mit seinem vierten Saisonsieg verkürzt Francesco Bagnaia seinen Rückstand auf 49 Punkte. Das sind immer noch fast zwei Rennsiege. 15:48 MotoGP: Aleix Espargaro gegen Quartararo In der letzten Runde gibt es noch ein weiteres wichtiges Duell. Aleix Espargaro greift noch Fabio Quartararo an, aber der Weltmeister behauptet sich und wird vor seinem WM-Verfolger Achter.



Die Top 10 rundet Marco Bezzecchi ab. Dahinter folgen Brad Binder, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Pol Espargaro und Franco Morbidelli.



Stefan Bradl kommt als 19. ins Ziel. 15:46 MotoGP: Bastianini gegen Martin Die Aufholjagd von Enea Bastianini wird zum Schluss noch gekrönt, denn in der letzten Runde überholt er noch Jorge Martin und wird Vierter. Zwischen den beiden geht es ja auch um den Platz im Ducati-Werksteam.



Miguel Oliveira erobert im 100. Rennen von KTM Platz sechs. Alex Rins kämpft zum Schluss mit stumpfen Waffen und wird Siebter. 15:41 MotoGP: Vinales macht kleine Fehler Zweimal verpasst Vinales den Scheitelpunkt, wodurch Bagnaia die entscheidenden Meter Vorsprung hat. Ist das schon die Entscheidung? 15:39 MotoGP: Noch 2 Runden Das Duell um den Sieg lautet Bagnaia gegen Vinales, Ducati gegen Aprilia. Vinales ist der schnellere Mann, aber er hat nicht mehr viel Zeit!

15:36 MotoGP: Vinales greift an Noch 4 Runden und Vinales schnappt sich den dritten Platz von Rins. Kann der Aprilia-Pilot auch noch die beiden Ducatis davor angreifen? Mehr laden