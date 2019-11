"Jetzt wird es möglich": Iker Lecuona hat mit 19 den MotoGP-Vertrag in der Tasche

Iker Lecuona wird in der MotoGP-Saison 2020 im Tech-3-KTM-Team MotoGP fahren. 53 Moto2-Rennen hat der Spanier bisher in seiner Karriere bestritten. Ein zweiter und ein dritter Platz waren Lecuonas bisher beste Ergebnisse. Aktuell hält der 19-Jährige den elften Platz in der Moto2-Gesamtwertung.

"Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich diese Chance erhalte", sagt Lecuona zu seiner Beförderung. "Für mich ist es verrückt, hier mit Marc oder Valentino zu sein. Als Kind habe ich sie im Fernsehen verfolgt und gesagt: 'Ich möchte gegen sie fahren'. Und jetzt wird das möglich. Ich bedanke mich bei KTM und bei Herve Poncharal für die Möglichkeit, in die MotoGP zu kommen."

Offiziell wurde die Neuigkeit am Donnerstag in Phillip Island. Beschlossen wurden die Fahrerwechsel von KTM bereits am vergangenen Wochenende in Japan. Am Freitag in Motegi wurde Miguel Oliveira darüber informiert, dass Brad Binder doch nicht sein Teamkollege sein wird. Der Südafrikaner wird ins Werksteam geholt. Stattdessen wird Lecuona bei Tech 3 fahren.

Oliveira: "Ein überhasteter Zug"

Was meint der Portugiese über Lecuona? "Ich denke, es war ein überhasteter Zug. Er ist sicherlich ein schneller Moto2-Fahrer, das hat er schon ein paar Mal gezeigt, aber ich denke, das wurde jetzt erzwungen", meint Oliveira. "Das war nie der ideale Plan von KTM und für das gesamte Projekt. Vielleicht wird er im nächsten Jahr eine positive Überraschung sein, vielleicht wird er auf der KTM schnell sein."

Im Tech-3-Team hat Lecuona keinen Druck. Er kann sich in Ruhe entwickeln und die Königsklasse des Motorradrennsports kennenlernen. Außerdem hat das Tech-3-Team viel Erfahrung mit jungen Fahrern und hat schon vielen Talenten ermöglicht, den Schritt zu machen und sich in der MotoGP zu etablieren. Und da Lecuona seit zwei Jahren in einem KTM-Moto2-Kundenteam fährt, bestand der Kontakt.

"Ratschläge sind natürlich schwierig", sagt Weltmeister Marc Marquez zu seinem Landsmann. "Er ist ein junger Fahrer und er hat nicht so viel Erfahrung in der Weltmeisterschaft. Aber KTM gibt ihm diese Chance, weil sie bei ihm etwas erkennen. Es wird sicherlich interessant werden, seine Fortschritte zu sehen. Tech 3 ist ein Team mit viel Erfahrung. Er wird keinen Druck haben und soll es genießen und lernen."

Auch Valentino Rossi sieht die Situation von Lecuona recht ähnlich: "Die MotoGP ist einerseits ganz anders, aber andererseits ist es auch nur ein Motorrad. Er muss sich die Zeit nehmen und das Bike verstehen. Das Limit ist mit diesen Motorrädern höher. Es gibt mehr Grip und man kann mehr attackieren. Vielleicht ist es besser, wenn man Quartararo nach Ratschlägen für einen Rookie fragt."

Und welchen Tipp gibt es von Fabio Quartararo? "Ich habe selbst nicht so viel Erfahrung. Der erste Test war sehr seltsam. Man kontrolliert nicht das Motorrad, sondern das Motorrad kontrolliert dich. Der erste Test wird für ihn nicht einfach, weil man in den ersten Runden überhaupt nicht weiß, wie man dieses Motorrad fahren soll. Er muss sich die Zeit nehmen. Es ist nicht einfach, mit einem MotoGP-Bike schnell zu fahren."

