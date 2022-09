MotoGP-Comeback: Marc Marquez will in Aragon an den Start gehen

Audio-Player laden

Honda hat am Dienstag vor dem MotoGP-Wochenende in Aragon bestätigt, dass Marc Marquez beim Grand Prix im Motorland sein Comeback feiern wird. Zuletzt fuhr Marquez Ende Mai beim Grand Prix von Italien in Mugello ein MotoGP-Rennen. Es folgten die vierte Oberarm-Operation und eine weitere Zwangspause.

Nach 110 Tagen ist es nun soweit: Marc Marquez wird wieder auf seine Honda RC213V steigen und am Renn-Wochenende im Motorland Aragon teilnehmen. Bereits beim offiziellen Test in Misano fuhr Marquez, hatte an den beiden Testtagen aber einige Probleme mit der Kraft zur Reaktion nach dem zweiten Testtag in Italien.

Am Montag absolvierte Marquez einen Test mit der Supersport-Maschine und entschied sich danach, am bevorstehenden MotoGP-Event in Aragon wieder an den Start zu gehen.

Die behandelnden Ärzte haben Marquez grünes Licht für den Einsatz beim Heimrennen gegeben. Marquez selbst ist überzeugt, dass er die fehlende Kraft nur beim Fahren der MotoGP aufbauen kann.

Obwohl Marc Marquez bei den zurückliegenden Grands Prix in Barcelona, auf dem Sachsenring, in Assen, in Silverstone, in Spielberg und in Misano sowie beim zweiten und dritten Rennen der Saison in Mandalika und in Termas de Rio Hondo fehlte, ist er im Gesamtklassement nach wie vor der bestplatzierte Honda-Pilot.

