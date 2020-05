MotoGP-Saisonstart im Juli in Spanien? Laut Ezpeleta möglich, aber nicht fix

Im Sommer soll die internationale Motorsportsaison wieder losgehen. Die Motorrad-WM plant mit ersten Rennen Ende Juli oder Anfang August. "Brünn und Spielberg haben immer noch ihre originalen Termine", spricht Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta bei 'GPRoundtable' den 9. August für Tschechien und den 16. August für Österreich an.

"Wenn wir können, wollen wir diese beiden Termine auch so behalten", nennt der Spanier die konkreten Planungen. 'Speedweek.com' hat jüngst von einem Saisonauftakt am 19. Juli in Jerez de la Frontera (Spanien) berichtet. Ezpeleta bestätigt diesen Termin nicht explizit, denn dafür ist die Corona-Situation noch zu ungewiss.

Er spricht aber von derartigen Planungen: "Wenn wir schon vor Brünn und Österreich starten können - und wir sehen uns diese Möglichkeit an - werden wir in Spanien starten. Das ist die Idee. Wir glauben, dass wir in der dritten oder vierten Mai-Woche einen Kalender vorlegen könnten, wenn die Situation etwas klarer ist."

Denn Spanien ist in Europa eines der Länder, das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist. Erst Anfang Mai gab es nach sieben Wochen die ersten Lockerungen bei den Ausgangssperren. Allerdings gibt es zeitliche Beschränkungen, wann welche Altersgruppe die Straße betreten darf.

Carmelo Ezpeleta arbeitet auf einen Saisonstart im Sommer hin Foto: Motorsport Images

Deshalb muss Ezpeleta noch einige Wochen warten, bis sich klarer abzeichnet, ob im Juli in Spanien tatsächlich ein MotoGP-Rennen durchgeführt werden kann. Auch im spanischen Fußball steht alles still und es ist unklar, ob die Saison der Primera Division (natürlich ohne Fans im Stadion) überhaupt fortgesetzt werden kann.

Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa sagte am 26. April in einer Pressekonferenz: "Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob der Profifußball vor dem Sommer wieder aufgenommen werden kann. Das wäre rücksichtslos von mir." Zuletzt waren die Corona-Zahlen in Spanien rückläufiger, was für neuen Optimismus sorgt.

Entscheidung über Überseerennen im September

Momentan plant MotoGP-Promoter Dorna ab Sommer ausschließlich mit Grands Prix in Europa, womöglich auch mit mehreren auf einer Strecke. "Von Juli bis November wollen wir zehn bis elf Rennen in Europa machen", so Ezpeleta. Es soll immer an zwei Wochenenden hintereinander gefahren werden, gefolgt von einem freien Wochenende.

"Im September werden wir kommunizieren, ob Rennen außerhalb Europas möglich sind", hält Ezpeleta diese Option offen. Er ist aber pessimistisch: "Ohne Zuschauer sind Rennen außerhalb Europas nicht durchführbar, denn ohne Zuschauer zahlen die Promoter keine Antrittsgebühr. Wir könnten es auf unsere Kosten durchführen."

"Rennen ohne Einnahmen sind außerhalb Europas schwer machbar. Das ist die Situation. Sollten die Promoter außerhalb Europas das Rennen mit Zuschauern durchführen können oder uns eine Kompensationssumme bezahlen können, dann würden wir es machen können", meint der MotoGP-Manager.

Die hohen Kosten für Überseerennen sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein wesentlicher Faktor. In Europa kann alles von Strecke zu Strecke auf der Straße transportiert werden. "Die Meisterschaft kann also zehn oder elf Rennen in Europa umfassen, oder vielleicht 14. Das werden wir aber erst im September kommunizieren - und nicht später", sagt Ezpeleta. "Während also noch Rennen in Europa auf dem Plan stehen, werden wir wissen, ob die Saison länger dauern kann. Das ist der fairste Weg."

