MotoGP-Tickets 2023: Jetzt Karten für den Motorrad-Klassiker in Assen sichern!

Audio-Player laden

Sichern Sie sich schon jetzt die besten Tickets für die MotoGP-Saison 2023! Eines der Highlights im Kalender ist auch in diesem Jahr wieder die legendäre Dutch TT auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden (23. bis 25. Juni). Der Ticketshop von Motorsport Network verhilft zum ultimativen Vor-Ort-Erlebnis. Jetzt Tickets sichern!

Am letzten Juni-Wochenende kämpfen in der "Kathedrale" in Assen der aktuelle MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia, die Ex-Weltmeister Marc Marquez, Joan Mir und Fabio Quartararo, arrivierte Routiniers wie Aleix Espargaro, Pol Espargaro, Jack Miller, Miguel Oliveira, Alex Rins, Maverick Vinales oder Johann Zarco sowie die aufstrebenden Stars der Szene wie etwa Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Luca Marini oder Jorge Martin um die Top-Platzierungen.

Mit nur wenigen Klicks können Sie durch das attraktive Angebot von Motorsport Tickets navigieren und das Rennwochenende der Dutch TT in Assen zu ihrem persönlichen Saisonhighlight machen! Derzeit gibt es für die meisten Tribünen am TT Circuit noch Tickets, aber die werden schnell vergriffen sein!

Neben der Königsklasse MotoGP mit ihrem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag fahren im Rahmenprogramm in Assen natürlich auch die Klassen Moto2 und Moto3. Hinzu kommt die MotoE, die in diesem Jahr erstmals offiziellen WM-Status hat, mit gleich zwei Rennen.

Einer großen Motorrad-Party steht also nichts im Weg! Schließlich kommt nichts an das Gefühl eines Live-Rennens heran, bei dem man die Action hautnah vor Ort erlebt und von anderen Adrenalinjunkies umgeben ist. Jetzt Tickets sichern!

Der Assen-Termin passt Ihnen zeitlich nicht? Kein Problem! Hier finden Sie weitere MotoGP-Tickets, zum Beispiel für die Rennwochenenden in Mugello (9. bis 11. Juni), am Sachsenring (16. bis 18. Juni), in Spielberg (18. bis 20. August) oder auch für den Saisonauftakt in Portimao (24. bis 26. März) sowie für das Saisonfinale in Valencia (24. bis 26. November).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.