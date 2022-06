Schräglage: Hol dir den Podcast zur Motorrad-WM in Assen 2022

Audio-Player laden

Schräglage ist da! Der Talk rund um die Motorrad-WM in Kooperation mit den Kollegen von meinsportpodcast.de. Schräglage widmet sich den Geschehnissen rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft. Andreas Thies moderiert, seine Gesprächspartner sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck. Mit diesem Link findest du zur aktuellen Sendung!

In dieser Sendung dreht sich alles um die legendäre Dutch TT in Assen. Fabio Quartararo machte den ersten großen Fehler in dieser Saison und kollidierte mit Aleix Espargaro. Wir diskutieren die Situation und sprechen darüber, ob die Long-Lap-Strafe gerechtfertigt ist.

Francesco Bagnaia kehrte nach seinem Sturz auf dem Sachsenring zurück auf die Siegerstraße, während sich die Honda-Krise fortsetzte. In der Moto2 wirft Marcel Schrötter eine mögliche Siegchance weg. Wir analysieren seine derzeitige Form.

Du kannst die aktuelle Folge direkt auf dieser Seite hören, oder auch bei Apple Podcasts oder per RSS-Feed mit deinem bevorzugten Podcatcher abonnieren.

