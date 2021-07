Porsche-Carrera-Cup Spielberg 2021: Laurin Heinrich gewinnt am Sonntag

Zweiter Saisonsieg für Laurin Heinrich im deutschen Porsche-Carrera-Cup: Auf dem Red-Bull-Ring gewann der Deutsche am Sonntag vor Porsche-Junior Ayhancan Güven und Leon Köhler. Durch den Erfolg in Spielberg ist Heinrich neuer Spitzenreiter in der Meisterschaft.

Mein Ziel war es, mit einem guten Start direkt in der ersten Kurve in Führung zu gehen. Das ist mir gelungen und war auch der Schlüssel zum Sieg. Zusammen mit dem Podiumsplatz meines Teamkollegen Leon Köhler ist das ein super Erfolg für unsere Huber-Mannschaft, sagt Heinrich.

Bei strahlendem Sonnenschein und einer Außentemperatur von 20 Grad Celsius führte Polesetter Güven das Feld auf die Strecke. Beim Start beschleunigte Heinrich allerdings schneller und übernahm die Führung. Der 19-Jährige aus dem Talent-Pool-Programm des Markenpokals baute seinen Vorsprung aus, zeigte sich auch beim Re-Start nach einer Safety-Car-Phase souverän und feierte nach 20 Runden seinen zweiten Saisonsieg.

Kein Glück für Lokalmatador Christopher Zöchling

Die besten Karten im Kampf um Platz zwei hatte lange Zeit Köhler: Der Huber-Pilot überholte Güven ebenfalls in der ersten Runde, doch der türkische Nachwuchsfahrer blieb dicht an Köhler dran. In der 14. Runde zog Güven vorbei und sicherte sich Rang zwei. "Nach zwei Polepositions habe ich mir natürlich ein noch besseres Ergebnis gewünscht. Leider war mein Start nicht optimal, aber ich konnte trotzdem wichtige Punkte für die Meisterschaft sammeln", sagte der Fahrer des Teams Phoenix.

Samstagssieger Köhler komplettierte das Podium: "Der Start ist mir super gelungen. Im Laufe des Rennens haben meine Reifen leider abgebaut. Die Chance hat Ayhancan Güven genutzt. Ein Sieg und ein Podiumsplatz sind insgesamt ein tolles Ergebnis." Julian Hanses sicherte sich die vierte Position - das bisher beste Saisonergebnis für den Youngster.

Als Fünfter fuhr Bastian Buus über die Ziellinie. Hinter dem dänischen Rookie folgten Larry ten Voorde, Gaststarter Dorian Boccolacci und Rudy van Buren. Ein Heimspiel auf der 4,318 Kilometer langen Strecke hatte Christopher Zöchling. Nach Platz sieben im Samstagsrennen musste der einzige Österreicher im Starterfeld des Carrera-Cup am Sonntag nach einer Kollision zwei Runden vor Schluss vorzeitig die Box ansteuern.

Weiter geht es am kommenden Wochenende in Monza

In der ProAm-Wertung jubelte Carlos Rivas über ein perfektes Rennwochenende in der Steiermark. Der Luxemburger gewann in seiner Klasse beide Läufe - am Sonntag belegten Kim Hauschild und Georgi Donchev die weiteren Podiumsplätze.

In der Meisterschaft übernimmt nach sechs Rennen Heinrich (119 Punkte) die Führung. Dahinter folgen ten Voorde (116 Punkte) und Güven (94 Punkte).

Das nächste Rennwochenende des Carrera-Cup findet bereits am kommenden Wochenende (18. bis 20. Juni) statt. Dann geht es für Fahrer und Teams ins italienische Monza. Das DTM-Event wird für den Markenpokal zum Jubiläum: Auf dem Traditionskurs nordöstlich von Mailand trägt der deutsche Carrera-Cup sein 350. Rennen aus.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.