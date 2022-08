100 Yamaha-Siege in der Superbike-WM: Razgatlioglu setzt Aufholjagd fort

Audio-Player laden

Toprak Razgatlioglu setzte in Most seinen Erfolgslauf in der Superbike-WM fort. Am Sonntag gewann der Weltmeister das Superpole-Rennen und das zweite Hauptrennen. Damit hat er nun sechs der vergangenen acht Rennen gewonnen!

"Es wird immer schwieriger, die jüngsten Leistungen von Toprak zusammenzufassen", zeigt sich Yamaha-Teamchef Paul Denning verblüfft, aber voll des Lobes. "Wir haben wieder zwei nervenaufreibende Rennen und ein tolles Spektakel gesehen."

"Große Gratulation an Toprak und das gesamte Team. Die Yamaha-Ingenieure haben wieder sichergestellt, dass unser Paket besser und besser wurde. Das war der Schlüssel, damit er diesen Schritt beim Selbstvertrauen und bei der Performance machen konnte."

Am Samstag musste sich Razgatlioglu noch Alvaro Bautista (Ducati) geschlagen geben. "Mein größtes Problem war der Grip am Hinterrad, aber das konnten wir verbessern", nennt Razgatlioglu den Schlüssel für die Performance-Steigerung.

"Am Samstag hat mein Reifen nachgelassen. Aber wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Ich brauche hinten nach 15 Runden Grip. Ich hatte ein besseres Gefühl für die Reifen. Der Hinterreifen hat zwar durchgedreht, aber das Gefühl war besser als am Samstag."

Mehr Grip am Hinterrad war am Sonntag der Schlüssel zu den Erfolgen Foto: Motorsport Images

"Nachdem ich Bautista überholt hatte, bin ich relaxter gefahren. Ich habe die Rundenzeiten auf der Boxentafel gesehen. Mit Alvaro zu kämpfen ist immer schwierig, weil er auf der Geraden so schnell ist, aber in manchen Kurven langsamer."

In der WM geht Razgatlioglu als Dritter in die Sommerpause. Sein Rückstand auf Bautista beträgt 38 Punkte und auf Rea fehlen nur noch sieben Zähler. Mit seinem Erfolgslauf in den vergangenen Wochen ist die Titelverteidigung wieder möglich geworden.

"Ich schaue nicht auf die WM, sondern konzentriere mich Rennen für Rennen. Wichtig sind für mich viele Siege. Das ist für uns eine sehr gute Motivation, denn ich kämpfe in jedem Rennen um den Sieg. Ich habe die Rennen in Most sehr genossen!"

Razgatlioglu sorgte in Tschechien auch für den 100. und 101. Yamaha-Sieg in der Superbike-WM. Yamaha hat in der Markenwertung Kawasaki überholt und ist nun erster Verfolger von Ducati. Die Marschrichtung bei Razgatlioglu und Yamaha passt.

Aber nun steht die lange Sommerpause mit keinem Rennen im August im Kalender. "Mir gefällt so eine lange Pause nicht", sagt der Türke. "Am liebsten habe ich, wenn nach einem Rennen ein freies Wochenende folgt und dann das nächste Rennen ansteht. Ich werde nur eine oder zwei Wochen Pause machen. Dann geht es nach Barcelona zum Test."

