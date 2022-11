Superbike-WM 2022: Wie Alvaro Bautista in Indonesien Weltmeister wird

Audio-Player laden

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu verringerte den Rückstand auf Alvaro Bautista im ersten Indonesien-Rennen von 82 auf 77 Punkte. Sollte Razgatlioglu das Sprintrennen gewinnen, dann verschiebt sich die WM-Entscheidung auf das zweite Rennen am Sonntag. Doch um die WM bis zum Saisonfinale offen zu halten, müsste Razgatlioglu am Sonntag 15 Punkte gutmachen, was aus eigener Kraft nicht möglich ist.

"Ich schaue nicht auf die Meisterschaft", bekräftigt Razgatlioglu nach seinem Erfolg am Samstag. "Stattdessen freue ich mich, heute wieder gewonnen zu haben. Ich gehe es von Rennen zu Rennen an und will drei Siege. Einen habe ich jetzt schon, zwei fehlen noch."

Der Samstag startete für Bautista mit einer souveränen FT3-Bestzeit. Und auch in der Superpole dominierte der Türke. Die Pole-Zeit von Razgatlioglu war über eine Sekunde schneller als die zweitbeste Zeit im Qualifying.

Schrecksekunde im Rennen weckt Erinnerungen an Marc Marquez

Im Rennen setzte sich Razgatlioglu nach dem Start an die Spitze und fuhr dem Feld davon. "Es war für niemanden ein einfaches Rennen, weil es unglaublich heiß war", berichtet der Yamaha-Pilot, der sich im Laufe des Rennens einen kleinen Fehler erlaubte.

"Im Rennen kam ich in Kurve 6 auf den schmutzen Teil der Fahrbahn. Ich ging in Kurve 7 vom Gas. Das Heck rutschte. Ich spürte den Rutscher und kam von der Linie ab, als ich wieder ans Gas ging. Es war nicht möglich, einzulenken. Ich erinnerte mich an Marc Marquez, der hier einen sehr heftigen Sturz hatte", erklärt Razgatlioglu. "Danach versuchte ich, das Tempo wieder anzuziehen. Ich konnte erneut gewinnen - dank meinem Team."

Alvaro Bautista verliert nur fünf Punkte und greift nach dem Titel

Bautista kam mit vier Sekunden Rückstand ins Ziel und verlor somit nur fünf Punkte auf seinen Herausforderer. "Ich bin mit dem zweiten Platz sehr zufrieden, denn das war heute unser Maximum. Toprak ist an diesem Wochenende sehr stark und sein Renntempo war unglaublich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das Tempo so hoch sein wird im Rennen. Er konnte das Tempo halten", staunt Bautista.

Alvaro Bautista kann am Sonntag die Meisterschaft gewinnen Foto: Motorsport Images

"Ich sah ihn, erwartete aber nicht, dass er ein Problem hatte. Es war nur ein Fehler. Sein Renntempo war konstant. Ich kam durch den Fehler heran, doch in der Runde danach war er wieder schnell. Ich dachte nie daran, ihn einzuholen, weil er so schnell war. Ich hätte viel riskieren müssen und das ist auf dieser Strecke gefährlich", weiß der Routinier.

Die WM blendet Bautista weiter aus, auch wenn ihm der Titel kaum noch zu nehmen ist. "Wichtig ist es, keine Fehler zu machen. Wir müssen konzentriert bleiben. Es wäre schön, wenn wir das Motorrad verbessern können, vor allem die Front des Motorrads. Ich will die Rennen genießen und dann werden wir sehen", so der WM-Führende.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.