24h Le Mans 2026: Der komplette Zeitplan inklusive Rahmenprogramm

Vom 10. bis 14. Juni geht es auf dem Circuit de la Sarthe wieder rund: Die 94. Auflage der 24 Stunden von Le Mans lockt mit 18 Hypercars, die um den Klassensieg kämpfen (zur kompletten Starterliste!). Im Kampf um den begehrten Gesamtsieg fehlen diesmal aus deutscher Sicht Mick Schumacher und Porsche.

Dennoch wird durch Neueinsteiger Genesis die Zahl an Werksautos weitestgehend ausgeglichen. Da Cadillac diesmal Action Express Racing zu Hause lässt und der private Proton-Porsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2026 nicht mehr startet, schrumpft das Feld auf insgesamt 18 Hypercars. Abgerundet wird das Feld durch 19 LMP2- und 25 LMGT3-Fahrzeuge.

Nach dem Testtag am Sonntag (7. Juni 2026) beginnt das eigentliche Rennwochenende mit dem ersten Freien Training (ab 14 Uhr) am Mittwoch. Insgesamt stehen vier Trainingssitzungen sowie das Qualifying und die Hyperpole auf dem Programm.

Am Freitag (16 bis 19 Uhr) treffen sich alle Fahrerinnen und Fahrer zusammen mit den Teams im Stadtzentrum von Le Mans für die traditionelle Fahrerparade. Auf der Rennstrecke findet an diesem Tag nur ein Rennen des Rahmenprogramms statt. Insgesamt werden wieder rund 330.000 Zuschauer erwartet.

Am Samstag haben die Teams und Fahrer im 15-minütigen Warm-up noch einmal die Chance, letzte Änderungen vorzunehmen, bevor Ex-Rennradprofi Mark Cavendish um 16 Uhr die 94. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans als offizieller Starter eröffnen wird. Die Zielflagge wird am Sonntag zur gleichen Zeit geschwenkt.

Im Rahmenprogramm starten die Ferrari-Challenge und der brasilianische (ja, richtig gelesen) Porsche-Carrera-Cup. Zusätzlich gibt es natürlich wieder die beiden Rennen beim Road to Le Mans, dem Saisonhöhepunkt des Le-Mans-Cups, der dritten Liga hinter WEC und europäischer Le-Mans-Serie (ELMS). Letztere fährt nicht im Rahmenprogramm, weil zahlreiche ELMS-Teams am Hauptrennen teilnehmen.

Der komplette Zeitplan für die 24h Le Mans 2026

Mittwoch, 10. Juni 2026

08:45 bis 09:30 Uhr - Ferrari Challenge - Freies Training 1

10:00 bis 10:45 Uhr - Porsche Carrera Cup Brazil - Freies Training 1

11:15 bis 12:15 Uhr - Road to Le Mans - Freies Training 1

12:45 bis 13:30 Uhr - Ferrari Challenge - Freies Training 2

14:00 bis 17:00 Uhr - 24h Le Mans - Freies Training 1

17:30 bis 18:15 Uhr - Porsche Carrera Cup Brazil - Freies Training 2

18:45 bis 19:15 Uhr - 24h Le Mans - Qualifying LMP2 und LMGT3

19:30 bis 20:00 Uhr - 24h Le Mans - Qualifying Hypercars

20:30 bis 21:30 Uhr - Road to Le Mans - Freies Training 2

22:00 bis 00:00 Uhr - 24h Le Mans - Freies Training 2

Donnerstag, 11. Juni 2026

09:00 bis 09:45 Uhr - Porsche Carrera Cup Brazil - Qualifying

10:15 bis 11:15 Uhr - Road to Le Mans - Qualifying

11:55 bis 12:40 Uhr - Ferrari Challenge - Qualifying

13:25 bis 14:15 Uhr - Porsche Carrera Cup Brazil - Rennen 1

14:45 bis 17:45 Uhr - 24h Le Mans - Freies Training 3

18:30 bis 19:15 Uhr - Ferrari Challenge - Rennen 1

20:00 bis 20:20 Uhr - 24h Le Mans - Hyperpole 1 LMP2 und LMGT3

20:35 bis 20:50 Uhr - 24h Le Mans - Hyperpole 2 LMP2 und LMGT3

21:05 bis 21:25 Uhr - 24h Le Mans - Hyperpole 1 Hypercars

21:40 bis 21:55 Uhr - 24h Le Mans - Hyperpole 2 Hypercars

23:00 bis 00:00 Uhr - 24h Le Mans - Freies Training 4

Freitag, 12. Juni 2026

10:00 bis 13:00 Uhr - Road to Le Mans - Rennen

Samstag, 13. Juni 2026

09:15 bis 10:00 Uhr - Ferrari Challenge - Rennen 2

10:30 bis 11:15 Uhr - Porsche Carrera Cup Brazil - Rennen 2

12:00 bis 12:15 Uhr - 24h Le Mans - Warm-up

16:00 Uhr - 24h Le Mans - Start

Sonntag, 14. Juni 2026

16:00 - 24h Le Mans - Zielankunft