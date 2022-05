Sordo feiert, Tänak klagt: "Frustrierendes Wochenende" in Portugal

Audio-Player laden

"Es gibt keinen anderen Weg, als unser Wochenende als frustrierend zu beschreiben", sagt Ott Tänak nach seinem sechsten Platz beim Lauf der Rallye-WM (WRC) in Portugal. Der Este kam hinter seinen Hyundai-Teamkollegen Thierry Neuville und Dani Sordo ins Ziel. Letzterer feierte bei seinem ersten Start in der Saison 2022 den dritten Platz hinter den Toyota-Piloten Kalle Rovanperä und Elfyn Evans.

"Wir haben alle Etappen absolviert und versucht, ein paar Dinge zu lernen, und hoffentlich können wir aus hier etwas mitnehmen, das uns für die nächste Rallye ein bisschen besser macht", so Tänak, der in der Gesamtwertung mit 99 Punkten Rückstand auf Rovanperä auf Rang vier liegt. "Wir sind schon ziemlich weit, aber es gibt noch viel zu tun und vieles ist noch offen. Es war generell schwierig, das nötige Selbstvertrauen zu bekommen."

Tänak hatte am Freitag mit mehreren Reifenschäden zu kämpfen, weshalb er mit einem starken Comeback am Samstag und Sonntag Schadensbegrenzung betrieb. Während der Este frustriert ins Ziel kam, gab es für Sordo allen Grund zum Feiern. Der Spanier kam bereits in der Saison 2021 in Portugal auf Platz zwei ins Ziel und startete fulminant in seine Teilzeit-Saison 2022.

"Ich bin sehr glücklich darüber, diese Rallye auf dem Podium beendet zu haben", sagt Sordo. "Es war für uns nicht einfach, unser erstes Event im neuen Hyundai i20 N Rally1 zu bestreiten. Ich habe das gesamte Wochenende über mein Bestes gegeben, aber ich musste Wertungsprüfung für Wertungsprüfung eine Menge über das Auto lernen und meinen Fahrstil an die Charakteristik des Fahrzeugs anpassen."

"Wir haben auf der Powerstage alles gegeben, um das Maximum an Punkten an diesem Wochenende zu sammeln", sagt Neuville, der hinter Rovanperä und Sordo Platz drei auf der Powerstage belegte und damit drei Bonuspunkte holte."Es war kein gutes Wochenende für uns. Wir haben immerhin 13 Punkte gesammelt und liegen damit weiterhin auf Platz zwei, jedoch ist der Abstand größer geworden."

Rovanperä hat seine dritte Rallye in Folge gewonnen und ist damit zum klaren Titelfavoriten avanciert. Neuville hat 46 Punkte Rückstand auf den gerade erst 21 Jahre alten Finnen auf dem ersten Platz. Der Belgier fühlte sich im Auto wohl und hat mehr von der Rallye erwartet, jedoch verlor er auf einer Verbindungsetappe ein Rad, wobei die Antriebswelle beschädigt wurde. "Wenn wir von technischen Problemen eingebremst werden, können wir nichts machen", so Neuville.

