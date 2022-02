WRC Rallye Schweden 2022: Rovanperä führt, Schrecksekunde für Evans

Audio-Player laden

Aus dem Vierkampf um die Führung bei der Rallye Schweden, zweiter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 wurde am Samstag ein Duell der beiden Toyota-Piloten Kalle Rovanperä und Elfyn Evans. Die Teamkollegen gewannen zusammen fünf der sechs Wertungsprüfungen und setzten sich damit ein wenig von ihren Verfolgern Thierry Neuville (Hyundai) und Esapekka Lappi (Toyota) ab.

Nach 15 von 19 Wertungsprüfungen (WP) führt Rovanperä die Gesamtwertung an. Allerdings beträgt sein Vorsprung auf Evans gerade einmal 8,3 Sekunden. "Ich bin froh, dass ich hier bin. Es sind wirklich schwierige Bedingungen, morgen wird es ein großer Kampf werden", sagt Rovanperä. Evans sorgte seinerseits bei der abschließenden WP des Tages für den spektakulären Höhepunkt des Tages.

Ergebnisse WRC Schweden

Fotos WRC Schweden

In der letzten Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und folg über den Schneewall von der Strecke, löste dabei aber noch die Zeitnahme aus, ehe er einen mobilen Flutlichtmasten neben der Strecke traf. Glücklicherweise wurde sein Auto dabei nicht beschädigt, sodass Evans seine Fahrt Richtung Servicepark fortsetzen konnte. Eine Aktion, die an den spektakulären Abflug von Kris Meeke bei der Rallye Mexiko 2017 erinnerte.

Neuville hat als Dritter 21,7 Sekunden Rückstand auf die Spitze und nur 4,2 Sekunden Vorsprung auf Lappi. Somit bleiben der Kampf um den Sieg wie auch das Duell um Rang drei am Schlusstag spannend. "Niemand hätte erwartet, dass wir nach dem, was wir in Monte Carlo gesehen haben, um das Podium kämpfen, das ist also positiv", sagt Neuville. "Es ist wichtig, dass wir es morgen schaffen, und wenn wir am Ende auf dem Podium stehen, werden wir zufrieden sein."

Oliver Solberg (Hyundai) verteidigte am Samstag lange Gesamtrang fünf, ehe auf der Verbindungsetappe vor der letzten WP des Tages ein Problem mit dem Gaspedal seines Autos auftrat. Solberg startete 16 Minuten verspätet in die WP, was eine Strafe von 160 Sekunden nach sich zog. Zudem konnte er nicht mit vollem Tempo fahren und verlor weitere eineinhalb Minuten, und fiel so insgesamt auf Rang sieben zurück.

Thierry Neuville ist die letzte Podiumshoffnung im Hyundai-Lager Foto: Motorsport Images

Rang fünf erbte so Takamoto Katsuta (Toyota), gefolgt von M-Sport-Ford-Piloten Gus Greensmith. Dieser hatte sich über weite Strecken des Tages mit Adrien Fourmaux ein teaminternes Duell geliefert, ehe Fourmaux bei der letzten WP des Tages durch ein Problem mit dem Antrieb seines Autos rund viereinhalb Minuten auf seinen Teamkollegen verlor und aus den Top 10 herausfiel.

Andreas Mikkelsen (Skoda), der Führende der WRC2-Wertungs, belegt Gesamtrang acht. Sein Vorsprung vor seinem ersten Verfolger Ole Christian Veiby (Volkswagen) beträgt 10,9 Sekunden. Mit Nikolai Gryasin (Skoda) komplettiert ein weiterer WRC2-Pilot die Top 10.

Craig Breen (Ford) bleibt bei der Rallye Schweden das Pech treu. Nach seinem unglücklichen Abflug am Freitag kam der Ire auch heute nicht ins Tagesziel. Bei der vorletzten WP des Tages rollte sein Ford Puma ohne Vortrieb aus.

Am Schlusstag der Rallye Schweden 2022 erwarten die Teilnehmer vier Wertungsprüfungen über eine Gesamtdistanz von 56,84 Kilometern.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.