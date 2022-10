Charity: DTM-Aktionen bringen über 50.000 Euro für Wings for Life ein

Audio-Player laden

Beim DTM-Finale auf dem Hockenheimring, das von 7. bis 9. Oktober auf dem Hockenheimring stattfand und bei dem Schubert-BMW-Pilot Sheldon van der Linde seinen ersten Meistertitel errang, ging auch die Charity-Aktion der DTM mit Wings for Life in die Zielgerade.

Und das mit einem großen Erfolg: Denn insgesamt brachte die Partnerschaft mit der von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz und Heinz Kinigadner gegründeten Stiftung, die sich für die Heilung von Querschnittslähmung einsetzt, 50.666 Euro ein, die nun in vollem Umfang Wings for Life zugute kommen.

"Das Thema Querschnittslähmung liegt uns sehr am Herzen, daher freue ich mich, dass wir mit der DTM einen kleinen Teil zur Forschung beitragen konnten" blickt Martin Tomczyk, der als DTM-Repräsentant für den Marken- und Sportbereich fungiert, zurück.

Preinings Siegeroverall bringt 1.450 Euro ein

Anlässlich des Saisonfinales in Hockenheim wurde das letzte von insgesamt fünf Rennutensilien übergeben, die im Rahmen der Rennveranstaltungen von den Fahrern zur Verfügung gestellt und dann ersteigert wurden.

Abschließende Auktion war der Original-Rennoverall des Österreichers Thomas Preining, mit dem der 24-Jährige Anfang Juli auf dem Norisring seinen ersten DTM-Sieg und den ersten Triumph von Porsche überhaupt in der DTM eingefahren sowie sein Heimrennen auf dem Red Bull Ring gewonnen hatte und dessen Versteigerung weitere 1.450 Euro einbrachte.

Die Übergabe an die Gewinnerfamilie aus dem Rhein-Neckar-Kreis fand am Final-Sonntag in Hockenheim durch den Wings-for-Life-Botschafter Samuel Koch statt. Koch stürzte 2010 bei der TV-Show "Wetten, dass..?" schwer und ist seitdem vom Hals abwärts querschnittsgelähmt.

Partnerschaft mit Wings for Life vor Fortsetzung

Die Charity-Partnerschaft zwischen der DTM und Wings for Life wurde im April bekanntgegeben. Im Februar hatte Gerhard Berger in der Prime-Time-Show "Klein gegen Groß" 30.000 Euro erspielt und die Summe bereits der gemeinnützigen Organisation gestiftet.

Neben Preinings Rennanzug wurden im Saisonverlauf auch der Meisteroverall von Abt-Audi-Pilot Rene Rast aus dem Jahr 2019 sowie Helme des Vorjahres-Meisters Maximilian Götz, des zweimaligen DTM-Champions Marco Wittmann und des Südafrikaners Kelvin van der Linde ersteigert.

Auch Wings-for-Life-Geschäftsführerin Anita Gerhardter freut sich über das Ergebnis. "Im ersten Jahr der Partnerschaft konnte neben der tollen Spendensumme vor allem eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema Querschnittslähmung in Deutschland erzielt werden", sagt sie - und bedankt sich bei Berger und der DTM für die "tatkräftige Unterstützung".

Mitgründer Kinigadner deutet bereits an, dass die Partnerschaft auch kommendes Jahr fortgesetzt wird: "Wir freuen schon sehr darauf, mit der DTM 2023 weiter gemeinsam ordentlich für die Rückenmarksforschung Gas zu geben!"

