Fotostrecke: Die 20 besten DTM-Designs der Geschichte

Die DTM hat in ihren bisher 33 Rennjahren legendäre Fahrzeugdesigns hervorgebracht, die den Fans für immer in Erinnerung bleiben werden: Vom Martini-Alfa, der am Ende der alten DTM und im ITC-Jahr 1996 für Begeisterung sorgte, über die vielen Jägermeister-Lackierungen bis zum Nadelstreifen-Mercedes, mit dem Klaus Ludwig den Stuttgartern 1992 den ersten Fahrertitel in der Traditionsserie bescherte.

Doch welches Design ist das legendärste? Eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, denn sehr oft wird das Farbschema eines Autos erst dann zur wahren Ikone, wenn es auch zahlreiche Erfolge einfährt. Ein schnelles Auto ist also sehr oft auch ein schönes Auto.

'Motorsport.com' hat sich rechtzeitig vor dem Auftakt der möglicherweise letzten DTM-Saison der Geschichte auf die Suche nach den gelungensten Lackierungen und Beklebungen gemacht und dafür in den Archiven gestöbert.

Das entscheidende Kriterium für unsere Top 20 ist eine zeitlose Optik, die noch heute für Gänsehaut und Emotionen sorgt. Aber auch die Historie und die Erfolge, die damit einhergehen, spielen eine gewisse Rolle.

Dabei handelt es sich um ein subjektives Ranking - ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Auch Spezialdesigns sind nicht Teil der Rangliste, da diese nur bei einzelnen Rennen eingesetzt wurden und daher nicht mit den klassischen Lackierungen vergleichbar sind.

Dafür haben wir auch die aus der DTM 1995 hervorgegangene Tourenwagen-WM ITC miteinbezogen, da diese Teil der DTM-Historie ist. Aber jetzt: Sehen Sie selbst - und klicken Sie sich in unserer Fotostrecke durch die gelungensten Designs aus vier Jahrzehnten der Traditionsserie. Und lassen Sie sich überraschen, wer am Ende die Nase vorn hat.

Mit Bildmaterial von ITR.