BMW-Knalleffekt: Marquardt nicht mehr Sportchef!

Knalleffekt in München: Laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' ist die Ära von Jens Marquardt als BMW-Motorsportdirektor zu Ende. Der 53-Jährige, der Anfang 2011 das Ruder von Mario Theissen übernommen hatte, soll allerdings im Unternehmen bleiben und eine andere Funktion übernehmen.

Sein Nachfolger soll der Österreicher Markus Flasch werden, der derzeit als Geschäftsführer der M GmbH - eine 100-Prozent-Tochter der BMW-Gruppe - fungiert. Das ist aber vorerst nur eine Übergangslösung. Wer langfristig den Posten übernimmt, ist noch unklar.

Bei der M GmbH handelt es sich um die High-Performance-Division im Serienbereich, die für die Entwicklung und Produktion der besonders sportlichen M-Modelle verantwortlich ist. Es gibt Planungen, wonach alle Rennsportprojekte - also Werks- und Kundensport - in Zukunft in die M GmbH eingegliedert wird.

Daher ergibt es Sinn, dass Flasch auch die Verantwortung für den Motorsportbereich trägt. Werksseitig ist BMW abgesehen vom IMSA-Engagement in der GTE-Klasse derzeit nur in der Formel E und in der DTM aktiv. Der DTM-Ausstieg mit Saisonende 2020 im Zuge des Audi-Rückzugs steht aber schon länger fest.

Das Formel-E-Projekt der Münchner soll vorerst weiterlaufen, obwohl es auch diesbezüglich bereits Rückzugsgerüchte gab. 'Motorsport-Total.com' hat BMW die Möglichkeit gegeben, zur Recherche Stellung zu beziehen - diese wurde allerdings nicht wahrgenommen.

Mit dem Abgang von BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich Ende Juni 2020 verlor der Werksmotorsport, der bisher direkt seinem Ressort unterstellt war, im Vorstand seinen wichtigsten Fürsprecher. Fröhlich musste gehen, weil es bei den Münchnern eine Altersregelung gibt, die besagt, dass Vorstände mit 60 Jahren aus dem Unternehmen ausscheiden. Sein Nachfolger ist Frank Weber.

Auch die aktuelle Coronavirus-Krise und der Umbruch in der Automobilindustrie durch die Elektromobilität machen die Lage für den Konzern nicht einfacher. Zuletzt stand bei BMW Motorsport die Entwicklung des neuen Kundensport-Autos M4 GT3 im Fokus, dessen FIA-Homologation im September 2021 vorgesehen ist. Damit möchte man nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen finanziellen Erfolg landen.

Marquardt, der vor seinem BMW-Einstand bei Toyotas Formel-1-Rennstall Teammanager war, gelang es, schon im DTM-Einstiegsjahr 2012 mit Bruno Spengler den Titel zu holen. Auch 2014 und 2016 gewann man mit Marco Wittmann die Meisterschaft, ehe man in der Turbo-Ära der Traditionsserie deutlich unter die Räder kam. Auch für die enormen Entwicklungskosten des M8 GTE, der nur zwei Jahre lang bei den 24 Stunden von Le Mans und in der WEC im Einsatz war, musste Marquardt Kritik einstecken.

