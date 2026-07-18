Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spa live!
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spa live!
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Aufholjagd möglich
Weil wir vorhin schon über die Gridstrafen an diesem Wochenende gesprochen haben: In Spa ist es durchaus möglich, ein Rennen auch von außerhalb der Top 10 sogar noch zu gewinnen. Die Traditionsstrecke taucht in dieser Fotostrecke gleich doppelt auf:Fotostrecke: Die grÃ¶Ãten Aufholjagden der Formel-1-Geschichte
Foto: LATAlan Jones - Startplatz 14 (Ãsterreich 1977)
Formel 3: Crash der Meisterschaftsführenden
In der Formel 3 ist an diesem Wochenende einiges los! Gestern gab es bereits Chaos im Qualifying, im Sprintrennen eben kam es nun auch noch zu einer Kollision der beiden Meisterschaftsführenden Ugo Ugochukwu und Audi-Junior Freddie Slater.
Den Sieg schnappte sich am Ende Jin Nakamura. Für den Japaner war es der erste Triumph in der Formel 3.
Gridstrafen
Zur Erinnerung im Hinblick auf das Qualifying am Nachmittag: Wir wissen bereits, dass Lando Norris, Isack Hadjar und Lance Stroll morgen eine Gridstrafe bekommen werden, weil sie an diesem Wochenende neue Motorenteile verwenden.
Norris muss morgen zehn Plätze nach hinten, Hadjar muss sogar vom Ende der Startaufstellung ins Rennen gehen. Vor allem für den Red-Bull-Fahrer spielt das Qualifying nachher daher faktisch kein Rolle.
Bottas: Riesige Unterschiede durch Batterie
Unter dem neuen Formel-1-Reglement kommt es in Spa laut Valtteri Bottas massiv auf den richtigen Einsatz der Batterie an. "Es ist anders als alles, was wir bisher erlebt haben", berichtet der Cadillac-Pilot.
Über das Deployment sagt er, dieses könne "einen großen Unterschied machen", denn: "In einem Sektor kann man leicht mehr als eine halbe Sekunde gewinnen oder verlieren. Das ist eine ganze Menge."
So könnte ein Fahrer im ersten Sektor beispielsweise sehr schnell sein - die dort gewonnene Zeit auf dem Rest der Runde aber wieder verlieren, weil ihm dann die Batterie ausgeht.
Audi: Spa passt nicht zu uns
Audi punktete zuletzt in Silverstone endlich wieder, in Spa dürfte es aber schwierig werden, das zu wiederholen. Allan McNish verrät: "Die Eigenschaften dieser Rennstrecke kommen uns nicht unbedingt so entgegen wie vielleicht einige der anderen Strecken, auf denen wir in letzter Zeit gefahren sind."
"Aus dieser Perspektive versuchen wir sicherzustellen, dass wir das Maximum aus dem Auto herausholen und dass die Fahrer dann ebenfalls das Maximum daraus herausholen können. Denn hier braucht man viel Selbstvertrauen", erklärt McNish.
"Ich denke, wir müssen hier realistisch sein und einsehen, dass es etwas schwieriger werden könnte als in Silverstone, Österreich und Monaco", so der Renndirektor. Gestern waren es lediglich P13 und P17 für Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg.
Heute vor 50 Jahren ...
... gewann Niki Lauda den Großen Preis von Großbritannien 1976 in Brands Hatch. Wobei das so nicht ganz stimmt, denn eigentlich fuhr Laudas Titelrivale James Hunt damals als erster Fahrer über die Ziellinie.
Lauda bekam den Sieg erst Monate später nachträglich zugesprochen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen und in dieser Fotostrecke:
Foto: LATIm Motorsport gewinnt in der Regel der Pilot, der als Erster die Zielflagge sieht - allerdings nicht immer! Auch in der Formel 1 ist es bereits mehr als einmal vorgekommen, dass ein Ergebnis nachtrÃ¤glich noch geÃ¤ndert wurde. Wir blicken auf zehn Piloten, die ihren Sieg nicht auf der Strecke, sondern erst am grÃ¼nen Tisch feiern durften.
Williams: Auto "marginal" besser in Spa
P15 und P16 gestern für Williams. Es sieht also wieder einmal nicht nach Punkten aus. Alexander Albon berichtet: "Das Auto fühlt sich an diesem Wochenende im Vergleich zu Silverstone marginal besser an. Es ist also ein Schritt in die richtige Richtung."
Doch dieser Schritt ist wohl noch nicht groß genug. "Wir haben noch einen langen Weg bis zum Mittelfeld vor uns", weiß auch Albon. Heute gehe es daher "vor allem darum, das Beste aus dem zu machen, was uns zur Verfügung steht."
Teamkollege Carlos Sainz spricht von einem durchwachsenen Freitag und erklärt: "Im ersten Training gab es ein Problem mit meinem Auto, sodass die Session nicht repräsentativ war, da wir die gewünschten Set-up-Arbeiten nicht durchführen konnten."
"Im zweiten Training haben wir gute Fortschritte gemacht und das Auto in ein besseres Fenster gebracht, obwohl ich mir irgendwo einen Schaden eingehandelt habe und es auch keine reibungslose Session war", so Sainz.
Wetter
Wir werfen zu Beginn des Tages den obligatorischen Blick zum Himmel. Nachdem es gestern etwas Regen in Spa gab, wenn auch nur außerhalb der Formel-1-Sessions, sieht es heute nicht nach weiterem Niederschlag aus.
Die Regenwahrscheinlichkeit ist für den gesamten Samstag sehr gering. Sollte es dennoch nass werden, erfahrt ihr das natürlich bei uns.
Russell: Falsches Set-up am Freitag
Der Brite landete gestern nur auf P8, fast 1,3 Sekunden hinter seinem Teamkollegen an der Spitze. Er selbst sagt über seinen großen Rückstand: "Wir hatten hier in Spa keinen besonders reibungslosen Freitag."
"Wir haben den Grip im ersten Training überschätzt, weshalb unser Start-Set-up nicht optimal war. Wir hatten mit einer schwierigen Fahrzeugbalance zu kämpfen. Zwar konnten wir einige Erkenntnisse gewinnen, doch alles in allem war es kein optimaler Start in unser Wochenende."
"Deshalb haben wir vor dem FP2 hart gearbeitet und einige Änderungen vorgenommen, die zu einer Verbesserung geführt haben", so Russell, der jedoch weiß: "Wir können noch weitere Zeit herausholen, insbesondere auf einer schnellen Runde."
"Unser Longrun war konkurrenzfähiger, und das gibt uns Zuversicht für Samstag und Sonntag", so der Brite, der heute deutlich näher dran sein sollte.
Qualifyingtag
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Samstag und damit steht heute am Nachmittag die Qualifikation zum Großen Preis von Belgien auf dem Plan.
Das Qualifying in Spa beginnt um 16:00 Uhr, und bereits um 12:30 Uhr erwartet uns das dritte und letzte Training. Hier im Ticker versorgen wir euch wie gewohnt mit Bildern, Infos und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann