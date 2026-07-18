Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spa live!

Heute vor 50 Jahren ...

... gewann Niki Lauda den Großen Preis von Großbritannien 1976 in Brands Hatch. Wobei das so nicht ganz stimmt, denn eigentlich fuhr Laudas Titelrivale James Hunt damals als erster Fahrer über die Ziellinie.



Lauda bekam den Sieg erst Monate später nachträglich zugesprochen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen und in dieser Fotostrecke:

Foto: LAT

Im Motorsport gewinnt in der Regel der Pilot, der als Erster die Zielflagge sieht - allerdings nicht immer! Auch in der Formel 1 ist es bereits mehr als einmal vorgekommen, dass ein Ergebnis nachtrÃ¤glich noch geÃ¤ndert wurde. Wir blicken auf zehn Piloten, die ihren Sieg nicht auf der Strecke, sondern erst am grÃ¼nen Tisch feiern durften.