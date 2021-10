06:48

Heute vor 15 Jahren ...

... wurde Fernando Alonso zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Dem Spanier reichte beim Saisonfinale in Brasilien ein zweiter Platz hinter Lokalmatador Felipe Massa, um sich seinen zweiten Titel in Folge zu sichern. Gleichzeitig war es das letzte Rennen von Michael Schumacher für Ferrari. Der Deutsche verpasste zwar seinen achten WM-Titel, zeigte aber eine tolle Aufholjagd wurde am Ende Vierter.



Damals dachte man, dass es Schumachers letztes Formel-1-Rennen überhaupt sein sollte. 2010 kehrte er mit Mercedes bekanntlich aber später noch einmal für drei Jahre zurück.

Foto: LAT

Ein Anblick, an den sich die Konkurrenz erst noch gewöhnen muss: Nach zwei Weltmeistertiteln mit Benetton in den Jahren 1994 und 1995 wechselt Michael Schumacher 1996 zu Ferrari. Der Druck auf den Deutschen ist groß, schließlich wartet das italienische Traditionsteam seit 1979 auf einen Titel in der Fahrer-WM. Der damalige FIAT-Chef Gianni Agnelli drückt es angeblich so aus: "Wenn Ferrari mit Michael Schumacher nicht Weltmeister wird, dann werden wir es nie mehr."