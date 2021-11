04:33

Matchball Verstappen in Saudi-Arabien

Zwei Siege in Serie, das Pendel schlägt also aktuell wieder in Richtung Hamilton aus. Aber: Matchball hat in zwei Wochen in Saudi-Arabien zunächst einmal Verstappen! Acht Punkte beträgt sein Vorsprung auf Hamilton noch. Reist er mit mindestens 26 Zählern Vorsprung zum Saisonfinale nach Abu Dhabi, wäre er bereits vorzeitig Weltmeister.



Heißt: Gewinnt Verstappen in Saudi-Arabien und Hamilton wird gleichzeitig maximal Siebter, wäre der Niederländer Weltmeister. Bei einem Ausfall Hamiltons würde Verstappen sogar schon ein zweiter Platz reichen. Keine extrem wahrscheinlichen Szenarien - rechnerisch aber möglich!

Lewis Hamilton vs. Max Verstappen. Das WM-Duell zwischen dem Mercedes-Fahrer und dem Red-Bull-Fahrer hält die Formel-1-Fans in Atem. In dieser Fotostrecke zeichnen wir den Zweikampf um den Titel Rennen für Rennen nach!