Formel-1-Liveticker: Red Bull räumt Problem mit Simulator ein

Vasseur erwartet keine Probleme mit Sainz

Wir kommen noch einmal zurück zu Fahrern, die ihr Team am Ende des Jahres verlassen. Carlos Sainz hat bei Ferrari ebenfalls keine Zukunft mehr, doch laut Teamchef Frederic Vasseur wird es deswegen intern keine Schwierigkeiten geben.



"Er kennt die Situation. Er weiß, dass wir uns am Ende der Saison trennen werden. Er ist ein Profi", betont Vasseur und verrät: "Die erste Reaktion im Februar war: 'Okay Fred, es ist eine schwierige Entscheidung, aber lass uns bis zur letzten Kurve in der letzten Runde der Saison pushen.'"



Und an dieser Einstellung habe sich in den vergangenen Monaten nichts geändert. "Er ist ein absoluter Profi, voll engagiert und macht einen großartigen Job. Ich bin überzeugt, dass das bis Ende 2024 so bleiben wird", so Vasseur.



Der Ansatz von Sainz sei "sehr professionell", lobt der Teamchef und stellt klar: "Ich bin sehr zufrieden mit Carlos."