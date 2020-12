05:32

Test: Mick Schumacher bekommt neue Crew

Eine interessante Info von Haas-Teamchef Günther Steiner. Mick Schumacher wird beim Young-Driver-Test am Dienstag nicht mit der Crew arbeiten, die er bereits am Freitag in FT1 hatte. "Wir werden die Crews tauschen", kündigt Steiner an. Man wolle den Test nutzen, um herauszufinden, ob die Zusammenarbeit mit der einen oder der anderen Crew besser funktioniere. Eine gute Idee.