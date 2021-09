04:08

Max Verstappen: Vorteil Mercedes?

Wir erwarten am Wochenende wieder das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, beziehungsweise Mercedes und Red Bull. Der Niederländer hatte sich beim Heimspiel am vergangenen Wochenende die Führung in der WM zurückerobert und will sie nun verteidigen.



Das könnte in Monza aber schwierig werden: "Ich erwarte, dass Monza Mercedes liegen wird, da es in den letzten Jahren nicht unsere beste Strecke war", sagt Max Verstappen über die Aussichten am Wochenende.



Doch das habe nicht unbedingt etwas zu sagen: "In diesem Jahr sind wir konkurrenzfähiger, also kann man nie wissen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, als Team gut zusammenarbeiten und jedes kleine Detail beachten, dann können wir konkurrenzfähig sein, aber Mercedes könnte einen Top-Speed-Vorteil gegenüber uns haben."



Die Frage ist auch immer, wann Red Bull seinen geplanten Motorwechsel vornehmen wird, der irgendwann nötig sein wird. Das machen viele Teams traditionell in Monza, wo ein frischer Motor noch einmal den Unterschied ausmachen kann. Ob Red Bull in Monza in den sauren Apfel beißt? Wir werden es sehen.