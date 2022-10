Capito: Verstoß gegen den Kostendeckel schwerer als Betrug auf der Strecke

Audio-Player laden

Williams-Teamchef Jost Capito ist der Meinung, dass ein Verstoß gegen die Kostendeckelung in der Formel 1 als schwerwiegenderes Vergehen angesehen werden sollte als Betrug auf der Rennstrecke. Andere Teamchefs sind sich einig, dass derartige Verstöße von der FIA angemessen bestraft werden sollten.

Obwohl es noch nicht bestätigt ist, wird davon ausgegangen, dass sowohl Red Bull als auch Aston Martin in der vergangenen Saison zu viel Geld ausgegeben haben, wobei es sich bei Red Bull um einen potenziell schwerwiegenderen Fall eines "materiellen Verstoßes" gilt.

Die Strafe für eine solche Mehrausgabe - mehr als fünf Prozent der Obergrenze für 2021 - könnte bis zum Ausschluss des Teams von der Weltmeisterschaft im letzten Jahr reichen. Capito betont, dass ein Verstoß im Jahr 2021 auch in die Entwicklung des Autos für diese Saison eingeflossen wäre.

Capito: Einfluss auf 2022 größer als auf 2021

"Ich denke, es führt kein Weg daran vorbei, nicht im Kostendeckel zu bleiben", so der Deutsche gegenüber 'Motorsport.com'. "Und wenn jemand den Kostendeckel nicht einhält, muss das ernsthafte Auswirkungen haben. Denn wenn man im letzten Jahr den Kostendeckel nicht eingehalten hat, ist das höchstwahrscheinlich für die Entwicklung des diesjährigen Autos."

"Für die diesjährigen Autos hat das Auswirkungen auf die gesamte Saison. Es muss also eine sportliche Auswirkung auf diese Saison haben. Es hat keinen Sinn, eine finanzielle Strafe zu verhängen, nur weil man das Geld ausgegeben hat. Das wäre ein völliger Widerspruch zur Einhaltung der Regeln. Und für mich ist das ein schwerwiegenderer Verstoß als Betrug am Auto auf der Strecke."

Capito hebt auch hervor, dass eine rückwirkende Bestrafung, zum Beispiel der Ausschluss von der letztjährigen Meisterschaft, nicht unbedingt die durch die Entwicklung erzielten Leistungssteigerungen für 2022 beeinträchtigen würde.

Capito: FIA muss jetzt "ziemlich schnell sein"

"Ich denke nicht, dass es für das letzte Jahr sein sollte, weil die meisten Auswirkungen auf dieses Jahr zurückzuführen sind", so der Williams-Teamchef. "Ich denke, dass es völlig falsch wäre, es für das letzte Jahr zu machen, denn die Bücher sind geschrieben, alles ist erledigt wie die PR und das Marketing."

"Ich habe keine andere Wahl, sie müssen reagieren, denn die Mehrheit der Teams hat den Kostendeckel eingehalten. Und sie können nicht dafür bestraft werden, dass sie in der Kostenobergrenze sind. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass sie angemessen reagieren werden."

Alfa-Teamchef Vasseur: "Das ist völlig unfair"

Alfa Romeo-Teamchef Frederic Vasseur ist der Meinung, dass finanzielle Vergehen genauso ernst genommen werden sollten wie technische Verstöße: "Aus meiner Sicht war der Kostendeckel entscheidend für die Formel 1", sagt der Franzose.

"Ich weiß, dass es eine große Errungenschaft war, sie einzuführen. Aber jetzt, wo es in Kraft ist, ist es wichtig, es zu überwachen. Und natürlich gibt es keinen Raum für Flexibilität. Ich denke, dass wir hier sehr streng sein müssen. Man kann schon für 0,9 Millimeter Frontklappenverbiegung von einem Rennen disqualifiziert werden, so wie wir vor zwei Jahren. Wenn man 300 Gramm unter dem Gewicht liegt, wird man ebenfalls ausgeschlossen."

"Und andererseits, wenn man Millionen für Updates für zig Rennen ausgeben kann, ist das völlig unfair. Wenn so etwas passieren würde, müsste die FIA mit Sicherheit einschreiten. Man muss verstehen, dass man manchmal mit 200.000 Euro ein großes Update bringen kann. Und wenn man das Budget um diese Summe überschreitet, sind das ein paar Zehntel für mehr als ein Rennen."

Szafnauer: Oberhalb der Grenze wird alles für Performance ausgegeben

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer, der Aston Martin im vergangenen Jahr leitete, das Team aber verließ, bevor die endgültigen Budgetzahlen vorlagen, stimmt zu, dass Teams, die ihr Budget überschreiten, erhebliche Vorteile daraus ziehen können.

"Am Rande der Marge wird alles, was über die Marge hinausgeht, für Leistung ausgegeben", sagt Szafnauer. "Und wenn man anfängt, etwas für Performance auszugeben, wo andere keine Chance haben, weil sie sich an die Budgetgrenze gehalten haben, dann ist das ernst."

"Und ich denke, die FIA muss diejenigen, die das Budget überschritten haben, angemessen bestrafen. Man muss zuerst verstehen, wie groß der Verstoß war, und dann festlegen, was eine angemessene Strafe ist."

Szafnauer fordert Einschränkung des Budgets

Szafnauer betont, dass sein Alpine-Team große Opfer gebracht habe, um innerhalb der Obergrenze zu bleiben: "Das Team hier hat vor Beginn dieses Jahres auf der Grundlage der Ausgaben des letzten Jahres einige wichtige Entscheidungen getroffen, wie die Entlassung von Mitarbeitern und die Nichteinstellung neuer Mitarbeiter."

"Das meine ich damit, dass wir die Schwere des Verstoßes verstehen und entsprechende Konsequenzen ziehen müssen. Wenn man zum Beispiel durch mehr Windkanaltests etwas gewonnen hat, sollte man vielleicht eine angemessene Strafe verhängen, wie die Einschränkung der Windkanaltests im folgenden Jahr."

Steiner: "Wen kümmert schon das letzte Jahr?"

Haas-Teamchef Günther Steiner betont ebenfalls, dass die Strafen hart sein müssen, auch wenn die Weltmeisterschaft 2021 schon vor über neun Monaten abgeschlossen wurde: "Als wir unsere Buchhaltung abgeben mussten, war das eines der Dinge, die diskutiert wurden", sagt er. "Wie geht man also damit um, wenn jemand ein Jahr später dagegen verstößt?"

"Das konnte immer passieren. Aber wenn man jetzt das Weltmeisterschaftsergebnis vom letzten Jahr wegnimmt, wen kümmert das schon? Das Einzige, was zählt, ist der finanzielle Vorteil, den sie hatten, weil sie in einer bestimmten Position waren. Wenn sie disqualifiziert werden, werden alle anderen, die hinter ihnen stehen, nur noch lachen. Und genau da stehen wir jetzt."

"Ich meine, wenn man dagegen verstößt, und die Vorschriften besagen, dass die Strafe diese sein muss, dann muss sie diese sein, denn schließlich geht es um Geld", so Steiner.

