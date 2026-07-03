F1-Training Silverstone: Hamilton bezwingt die Mercedes

Kann Lewis Hamilton am Sonntag zum zehnten Mal sein Heimrennen gewinnen? Die Vorzeichen scheinen nicht schlecht zu stehen, denn der Ferrari-Pilot eröffnete das Silverstone-Wochenende (hier im Liveticker verfolgen) mit einer Bestzeit.

In 1:29.260 Minuten war der Brite im einzigen Training des Tages der schnellste Fahrer. Hamilton verdrängte mit einem starken letzten Sektor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) von der Spitze, der zuvor zwei lila Sektoren gefahren war.

Als Dritter unterstrich Charles Leclerc die starke Ferrari-Form, allerdings fehlten dem Monegassen bereits sechs Zehntelsekunden auf seinen Teamkollegen. Vierter wurde mit George Russell (Mercedes) der nächste Lokalmatador: Ihm fehlten 0,678 Sekunden.

Max Verstappen (Red Bull) wurde mit knapp einer Sekunde Rückstand Sechster und lag dabei im McLaren-Sandwich von Oscar Piastri (5.) und Lando Norris (7.). Isack Hadjar wurde im zweiten Red Bull Achter.

Nico Hülkenberg (Audi) legte sich zwischenzeitlich mit Liam Lawson an und wurde am Ende direkt vor dem Racing-Bulls-Piloten als Neunter gewertet und lag damit in den Top 10.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Was sagen die Longruns?

Da nur ein Freies Training stattfindet, mussten die Teams ihre kompletten Wochenend-Programme in der Session durchziehen - so auch Longruns. Nach den ersten Erkenntnissen fuhr Antonelli auf harten Reifen die schnellsten Longruns und war zwei Zehntelsekunden schneller als Teamkollege Russell. Vergleichbar waren die Runs mit Red Bull, bei denen Max Verstappen jedoch eine Sekunde fehlte.

Ferrari und McLaren fuhren ein anderes Programm und legten erst einen Qualifying-Run hin, um dann nach einer Abkühlrunde mit den Longruns zu beginnen. Dabei war Hamilton knapp der schnellste, McLaren aber nicht allzu weit weg von Ferrari. Ein Vergleich mit Mercedes gestaltet sich aber als schwierig.

Auffällig war aber die Nutzung von unterschiedlichen Energiemanagements: Ferrari und Red Bull schienen im dritten Sektor mehr Energie zu nutzen, Mercedes und McLaren in den ersten beiden. Das wird auch in den schnellsten Runden ersichtlich, wo Hamilton den schnellsten Schlusssektor fuhr, nachdem Antonelli zuvor zweimal lila hatte.

Warum zog Nico Hülkenberg Ärger auf sich?

"Was ist das?", fragte sich Liam Lawson am Funk und nannte die Aktion "verrückt", während sein Renningenieur das Wort "inakzeptabel" nutzte. Doch was war passiert? Lawson war gerade auf der Strecke unterwegs, als Nico Hülkenberg aus der Boxengasse gefahren kam.

Statt dem Racing-Bull-Piloten Vorrang zu gewähren, fuhr Hülkenberg Seite-an-Seite mit dem Neuseeländer durch die Kurven 3 und 4, bevor sich der Audi auf der Außenbahn durchsetzen konnte und Lawson seine Runde abbrach und sich zurückfallen ließ.

Zu einer Kollision kam es nicht, trotzdem war das für ein Training eine unübliche - und auch unnötige - Situation.

Gab es sonst Zwischenfälle?

Nur einen. Oscar Piastri hatte eine gelbe Flagge ausgelöst, weil er sich in den schnellen Esses gedreht hatte. "Die Reifen sind komplett hinüber", funkte der McLaren-Pilot daraufhin. Zwar schlug er nicht in die Streckenbegrenzung ein, dennoch war der Dreher eine Schrecksekunde für ihn.

Max Verstappen geriet kurz in das Visier der Kommissare, da er möglicherweise nicht genügend verlangsamt hatte, als er an der Gelbstelle vorbeikam, allerdings wurde nur wenig später bekanntgegeben, dass es keine weitere Untersuchung gegen den Red-Bull-Piloten gibt.

Gab es wieder Freitagsfahrer?

Nein, da es in Silverstone aufgrund des Sprintformats nur ein Freies Training gibt, verzichteten die Teams auf den Einsatz eines Freitagsfahrers, um ihren Stammpiloten die notwendige Zeit im Auto zu verschaffen.

So geht es weiter beim Grand Prix von Großbritannien 2026

Um 17:30 Uhr steht das Sprint-Qualifying auf dem Programm, bei dem die Startaufstellung für das Sprintrennen ermittelt wird. Anders als sonst gibt es am Freitag keinen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - das wird erst am Samstag und Sonntag der Fall sein.

Der Formel-1-Samstag (4. Juli) in Silverstone beginnt um 13:00 Uhr mit dem Sprintrennen. Um 17 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 22 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation und zum Sprint.

Am Sonntag (5. Juli) ist der Rennstart in Spielberg für 16 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ihre Grand-Prix-Analyse auf YouTube. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)