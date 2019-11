Formel-1-Wetter USA: Es wird kühl in Austin

Die Teams des Formel-1-Trosses mussten sich in Mexiko gerade noch Gedanken über die Kühlung ihrer Boliden machen. In den USA werden sie schauen müssen, dass sie auf Temperatur kommen. Denn in Austin werden am 19. Rennwochenende der Formel-1-Saison 2019 Formel 1 2019 live im Ticker kühle Temperaturen erwartet. Nachts kann es dabei sogar frostig werden.

Während das Thermometer in Deutschland dieser Tage erstmals unter Null Grad fällt, wird es auch im amerikanischen Texas deutlich kühler. Der dabei zumeist klare Himmel lässt an keinen der drei Session-Tage auf Regen schließen. Es muss aber mit Temperatur-Schwankungen gerechnet werden. So kann es nachts bis auf 1 Grad Celsius herunterkühlen.

Schon am Medientag werden daher auch die Winterausstattungen der Teambekleidung zu sehen sein. Denn der Donnerstag könnte nicht mehr elf Grad, höchstens aber 14 Grad messen. Das setzt sich am Trainingsfreitag fort. Das 1. Training beginnt dabei um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) noch bei neun bis elf Grad. Beim zweiten Training (15 Uhr Ortszeit) könnten es aber schon vier bis fünf Grad mehr sein.

Am Qualifying-Samstag kommen bei ähnlichen Bedingungen noch Windböen bis zu 20 km/h dazu. Diese flauen am Rennsonntag aber wieder ab. Beim USA-Grand-Prix, der um 14:10 Uhr Ortszeit (20:10 Uhr MEZ) beginnt, kann die Winterbekleidung bei bis zu 19 Grad am Nachmittag dann wahrscheinlich wieder abgelegt werden.

