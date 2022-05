Günther Steiner: Haas braucht ein Erfolgserlebnis am Renntag

Audio-Player laden

Das Formel-1-Rennen im spanischen Barcelona kommt bei Haas auf die Liste der frustrierenden Rennwochenenden in der Saison 2022. Abermals reiste das US-amerikanische Team ohne Punkte ab, nachdem Kevin Magnussen nach einem Kontakt mit Lewis Hamilton früh zurückgefallen war und Mick Schumacher auf Rang 14 die Punkteränge verpasst hatte. Teamchef Günther Steiner hofft auf ein baldiges Erfolgserlebnis.

Dabei startete Haas vielversprechend in den Grand Prix von Spanien. Magnussen qualifizierte sich auf Platz acht, während Schumacher mit Platz zehn ebenfalls einen soliden Startplatz im Qualifying ergatterte. Im Rennen wollte es dann jedoch wie schon in Miami nicht so richtig klappen: Damals wurden beide Haas-Piloten in den letzten Runden in Unfälle verwickelt.

"Es trifft uns schon, denn das sind verlorene Möglichkeiten", sagt Teamchef Steiner. Haas war mit Platz fünf von Magnussen in Bahrain gut in die Saison gestartet, jedoch hat der Rennstall in den vergangenen fünf Rennen nur zwei neunte Plätze nachgelegt. "Das Auto scheint eine gute Pace zu haben, da wir uns auf den Plätzen acht und zehn qualifiziert haben. Wir müssen also irgendwann Punkte holen."

Es fehlt das Glück

Laut Steiner liegt es aber nicht nur allein an Fehlern der Fahrer oder des Teams, weshalb Haas in den vergangenen Rennen immer wieder Punkte liegen lassen hat. "Wir hatten viel Pech, auch mit dem Safety-Car und das führt dann zu etwas Frustration", sagt der Teamchef. "Es läuft für uns nicht alles schlecht, doch wir müssen an einem Sonntag endlich ein wenig Sonne sehen."

Während Hamilton es schaffte, mit seiner Strategie durch das Feld zu pflügen und auf Rang fünf ins Ziel zu fahren, machte Magnussen nach seinem frühen Boxenstopp und einem weiteren Servicestopp keinen Boden gut. Der Däne kam letztlich auf Platz 17 ins Ziel. Auch Schumacher hat unter einer strategischen Entscheidung gelitten, die letztlich nicht den gewünschten Effekt brachte.

Hoffnung ruht auf Schumacher

"Es war zu spät, denn selbst mit drei Stopps wäre es schwierig geworden, in die Punkte zu fahren", erklärt Steiner die Situation rund um den Youngster. "Aber es hätte bessere Chancen gegeben." Jetzt hofft Steiner auf die Stärke von Schumacher in den Straßen von Monaco, wo der 23-Jährige vergangenes Jahr im unterlegenen Auto sein Potenzial aufblitzen lassen hat.

