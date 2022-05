McLaren: Budgetobergrenze unter diesen Umständen kaum einzuhalten

Audio-Player laden

Vergangene Woche bestätigte die Formel 1, dass es in dieser Saison keinen Ersatz für den Grand Prix von Russland geben wird und der Kalender damit auf 22 Rennen schrumpft. Für die Teams ist das in erster Linie eine Erleichterung.

Zwar sagt Andreas Seidl von McLaren: "Im Prinzip hatten wir uns vorgenommen, in diesem Jahr 23 Rennen zu fahren, und wir haben alles im Team vorbereitet, um das zu schaffen. Aber dass es ein Rennen weniger geben wird, ist natürlich etwas, das alle im Team begrüßen, weil es die Belastung für unsere Leute verringert."

"Letztendlich war es eine Entscheidung, die die Formel 1 treffen musste, nachdem klar war, dass wir nicht nach Russland fahren, was die richtige Entscheidung war", betont der Deutsche. "Sie haben sich genau angesehen, ob es Sinn macht, ein weiteres Rennen zu fahren, und zu dem Schluss gekommen sind, dass es der richtige Kompromiss ist, wenn man sich die Finanzen, aber auch die Logistik ansieht."

Budgetobergrenze im Zentrum von Diskussionen

Ein Rennen weniger bedeutet, dass die Budgetobergrenze um 1,2 Millionen Dollar sinkt. "Aber gleichzeitig spart man auch Kosten, wenn man nicht an dem Rennen teilnimmt. Ich würde nicht sagen, dass das im Moment der größte Diskussionspunkt ist."

Denn einige Formel-1-Teams ringen derzeit darum, die Budgetobergrenze angesichts der steigenden Inflation und höherer Frachtkosten anzuheben. Allein mit dem Wegfall eines Grands Prix sei das nicht gelöst. "Das wäre zu einfach, denn man muss die verschiedenen Themen voneinander trennen", meint auch Seidl.

"Die Regeln, die festlegen, was passiert, wenn ein Rennen wegfällt, sollten angewendet werden. Das andere Thema ist davon unabhängig. Und ich denke, deshalb sollte es auch separat diskutiert werden. Letztendlich geht es um eine Anhebung."

Dabei gehe es um mehrere Millionen. "Denn das ist der Anstieg, den wir zum Beispiel bei den Frachtkosten sehen", sagt Seidl. Für diese Saison liegt der Kostendeckel bei 140 Millionen Dollar. Und der McLaren-Teamchef betont: "Für uns ist klar, dass seine Einhaltung eine absolute Notwendigkeit für den Sport ist. Jeder weiß, dass wir immer sehr darauf gedrängt haben, diese Obergrenze einzuführen."

Doch wenn außergewöhnliche Umstände wie jetzt eintreten, müsse es möglich sein, über Anpassungen zu sprechen, findet der Deutsche und verweist auf die gestiegenen Strom- und Frachtkosten. "Unter Umständen und mit diesen Steigerungen ist es so gut wie unmöglich, die Obergrenze noch einzuhalten."

"Deshalb denke ich, dass es nur fair ist, Lösungen zwischen unseren Teams zu diskutieren. Und das bedeutet, dass es aus unserer Sicht fair wäre, die Obergrenze zu erhöhen, vielleicht in Verbindung mit diesen spezifischen Kosten, die erheblich gestiegen sind."

Nicht alle Formel-1-Teams wollen eine Anhebung

Auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass sich darin alle einig sind, sagt Seidl: "Das ist das Formel-1-Fahrerlager, also ist es sehr unwahrscheinlich. Ich hoffe es trotzdem. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir, wenn es darauf ankommt, meistens Lösungen mit gesundem Menschenverstand gefunden haben."

"Natürlich gibt es wie immer unterschiedliche Interessen. Und es gibt Mannschaften, die in einer starken sportlichen Position sind, Mannschaften, die nicht an der Obergrenze kratzen, also haben sie dieses Problem nicht", weiß der Deutsche. "Sie wollen diesen sportlichen Vorteil, den sie im Moment haben, nicht aufgeben. Und deshalb gibt es die verschiedenen Positionen, was in der Formel 1 normal ist."

"Jedes der Teams ist sehr opportunistisch, aber das ist Teil des Wettbewerbs. Und deshalb ist es wichtig, dass die FIA und die Formel 1 bei solchen Themen stark sind, um sie in die richtige Richtung zu lenken", vertraut Seidl auf eine starke Führung.

Denn was jetzt beschlossen wird, sei auch für die Zukunft von entscheidender Bedeutung: "Wir befinden uns noch in den Anfängen der Einführung des Kostendeckels. Deshalb ist es auch normal, dass wir zusammen mit der FIA und der Formel 1 darüber diskutieren, was wir gelernt haben und was wir verbessern können."

Dazu gehöre auch die Frage, was der richtige Mechanismus ist, um die Obergrenze an die Inflation anzupassen. "Vor zwei Jahren wurde ein Mechanismus festgelegt, der für die Zeit ab 2024 gegolten hätte", verrät der Teamchef. "Und das ist derzeit Teil der Überprüfung: Ist das der richtige Mechanismus oder können wir ihn tatsächlich verbessern, um besser auf die Entwicklungen in der Welt zu reagieren."

