Horner: Verstappens Monaco-Runde wird in die Geschichte eingehen!

Den Grundstein für seinen Sieg beim Großen Preis von Monaco 2023 hat Max Verstappen zweifelsohne im Qualifying mit seiner letzten Runde im Q3 gelegt. Nach dem ersten Lauf lag der Niederländer nur an Rang fünf, doch mit einem beherzten letzten Sektor am Ende der Session konnte sich der Red-Bull-Pilot die im Fürstentum so wichtige Pole holen.

Besonders der Hintergrund, dass sein Teamkollege Sergio Perez bereits in Q1 ausschied machte die Pole umso wichtiger, da Red Bull im Rennen sonst schlechte strategische Optionen gehabt hätte, um einen eventuellen zweiten, dritten, vierten oder fünften Platz in den Sieg umzumünzen.

"Ich denke, er hat 70 Prozent der Arbeit [für den Rennsieg] im dritten Sektor erledigt", sagt Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Diese Runde wird als eine der besten Runden aller Zeiten hier in Monaco in die Geschichte eingehen. Sie war atemberaubend."

Horner: Ausgerechnet in der Hass-Kurve so viel Zeit gewonnen

"Ich konnte die Live-Telemetrie verfolgen, und in Sektor eins erreichte er seinen besten Sektor. Im zweiten Sektor, in der Haarnadelkurve, fing er auch an, ein wenig Zeit zu finden. Dann fuhr er mit einer sehr guten Zeit durch die Hafenschikane, also war sein mittlerer Sektor bereits im Aufbau", erklärt Horner.

"Und dann, als er buchstäblich in den Swimmingpool kam, hat er ihn angezündet - dort, wo er vor ein paar Jahren gecrasht ist, in der Kurve, die so ziemlich das meiste abverlangt. Dann Rascasse, ich glaube, er berührte jede Barriere. Und selbst als er aus der letzten Kurve auf die Gerade kam, konnte man sehen, wie aufgedreht er nach dieser Runde war. Es ging um 'win it or bin it', das war sicher, und es war atemberaubend."

Horner: Jetzt hat Max seine Dschidda-Runde vollendet

Bereits in den vergangenen beiden Jahren legte Verstappen die ein oder andere Zauberrunde hin, auch nicht immer mit den besten Ausgang wie in Saudi-Arabien 2021, als er nach dem zweiten Sektor vier Zehntel vor der starken Konkurrenz von Mercedes lag, jedoch ausgangs der letzten Kurve crashte.

"Und im Rennen zeigte er einfach große Reife und eine enorme Ruhe. Auch hier hört man das Vertrauen, das zwischen Ingenieur und Fahrer herrscht, das Band, das zwischen den beiden besteht, und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten."

Beim Großen Preis von Monaco konnte Max Verstappen nun seine 23. Karriere-Poleposition fahren, womit er Fernando Alonso (22) in der ewigen Statistik überholt hat und nun an 13. Stelle liegt. Auf Platz elf warten jedoch schon Niki Lauda und Nelson Piquet mit jeweils 24 Poles.

