Martin Brundle sicher: Darum wird Lewis Hamilton gefährlich

Hinter Lewis Hamilton liegt ein Lehrjahr zum Vergessen. Seine Premierensaison bei Ferrari im Jahr 2025 verlief alles andere als nach Plan: Kein einziges Podium in den Grand Prix, der einzige Lichtblick war ein Sieg im Sprintrennen von China. Doch mit dem großen Reglement-Umbruch 2026 soll für den mittlerweile 41-Jährigen alles anders werden.

Sky-Experte Martin Brundle zeigt sich optimistisch, dass Hamilton die Wende in Maranello schafft. "Ich hoffe es - für Lewis und für Ferrari", erklärt Brundle gegenüber Sky Sports F1. "Als Formel-1-Fans wollen wir immer, dass Ferrari gut abschneidet. Und ich würde mich freuen, wenn sich für Lewis alles zum Guten wendet."

Laut Brundle ist der emotionale Zustand des Briten der Schlüssel zum Erfolg. Während Hamilton 2025 oft mit der Eingewöhnung und dem Auto haderte, wirkt er nun gefestigter. "Er scheint etwas glücklicher zu sein", beobachtet Brundle. "Ein glücklicher Lewis war schon immer - und das nicht nur bei Ferrari - ein schneller Lewis."

Besonders die neuen technischen Regeln für 2026 könnten Hamilton in die Karten spielen. Brundle traut dem Routinier zu, die neuen Tools und Möglichkeiten des Reglements perfekt zu nutzen. Doch die Hürde im eigenen Stall bleibt hoch: "Er muss Charles Leclerc im anderen Ferrari schlagen, denn der ist ebenfalls voll bei der Sache."

Hamiltons "DNS" im neuen Ferrari

Nachdem Hamilton das vergangene Jahr oft damit verbrachte, sich an die Abläufe der Scuderia anzupassen, ist er nun tief im Team verwurzelt. Sein Kollege Craig Slater verweist auf die harte Arbeit, die der siebenfache Champion in den letzten zwölf Monaten investiert hat.

"Er hat gesagt: 'Ich habe meine DNS in dieses Auto gesteckt'", so Slater. Während er 2025 noch betonte, sich erst eingewöhnen zu müssen, seien die Beziehungen im Team nun gereift. Die große Frage bleibt: Erntet er jetzt die Früchte für diese Arbeit?

Kampf gegen die Jugend: Schafft er Titel Nummer acht?

Die Vorstellung, dass Hamilton mit 41 Jahren noch einmal ernsthaft um die Krone kämpft, fasziniert das Fahrerlager. "Lewis transzendiert die Formel 1 wie kein anderer Fahrer vor ihm oder nach ihm", ist sich Brundle sicher.

Einfach wird die Mission "Nummer 8" jedoch nicht. Hamilton muss sich gegen eine Generation von Piloten durchsetzen, die teilweise nur halb so alt sind wie er. Brundle bleibt dennoch bei seiner Prognose: "Es wird nicht leicht für ihn, aber ich bin zuversichtlich, dass ihm eine bessere Saison bevorsteht."

Ferrari scheint über den Winter innovativ gearbeitet zu haben und steht laut Brundle so gut da wie seit Jahren nicht mehr - die Bühne für das Hamilton-Comeback ist also bereitet.