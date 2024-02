Was plant Haas bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain?

Das Abschneiden im vergangenen Jahr gibt Haas den Fahrplan für die Formel-1-Wintertests 2024 vor, sagt der neue Teamchef Ayao Komatsu. "Denn wenn man sich unser großes Problem von 2023 ansieht, waren wir am Sonntag einfach nicht dazu in der Lage, die Reifen über 300 Kilometer hinweg zu managen. Darauf werden wir uns also [bei den Tests] konzentrieren."

Bei Haas stehen an den dreitägigen Probefahrten demnach vor allem Longruns auf dem Programm. Komatsu wünscht sich "relevante Daten, damit unsere Ingenieure verstehen, was mit dem Auto und den Reifen passiert". Gelinge es seinem Team, "Daten von guter Qualität" zusammenzutragen, dann falle es in der Nachbetrachtung der Formel-1-Testfahrten leichter, eine Richtung für die Entwicklung zu finden.

Denn so viel hatte Komatsu bereits unmittelbar nach seiner Berufung zum Nachfolger von Günther Steiner erklärt: Haas wird zum Saisonstart 2024 keine Bäume ausreißen können, sondern vermutlich erst einmal wieder hinterherfahren. So äußerte sich Komatsu nach der Präsentation des Haas VF-24 von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen.

Dann aber soll es spürbare Veränderungen geben: "Das kurzfristige Ziel besteht darin, schrittweise Verbesserungen zu erzielen", meint Komatsu. "Wie ich bereits gesagt habe, glaube ich, dass wir gute Zutaten und gute Leute im Team haben, aber wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass das Team als Einheit auftritt, um diese Verbesserungen zu erreichen."

Ausdrücklich nur "mittelfristig" will Haas "upgraden" und ein "funktionierendes Auto" auf die Räder stellen, sagt Komatsu. "Das ist uns schon früher geglückt, also glaube ich daran, dass wir das schaffen können."

Und langfristig? Das ergebe sich automatisch aus den genannten Zwischenschritten, so der Haas-Teamchef. Er fügt hinzu: "Ich schaue aber nicht zu weit in die Zukunft. Denn wir haben [durch die interne Umstrukturierung] eine spannende Möglichkeit vor uns, für alle im Team."

"Jeder Einzelne versucht sich zu steigern und in seinem Bereich für Verbesserungen zu sorgen. Also konzentriere ich mich darauf, alles auf einen Nenner zu bringen", sagt Komatsu. Nachsatz: "Wir sehen jeden Tag als eine Herausforderung, um zu sehen, was wir verbessern können."

Mit Bildmaterial von Haas.