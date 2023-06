Formel E in Jakarta 2023: Maximilian Günther erneut auf Pole!

Maximilian Günther (Maserati; 1.) macht weiter, wo er am Samstag aufgehört hat: Der Deutsche wird auch das zweite Rennen des Jakarta E-Prix ab 9:30 live auf ProSieben und ran.de vom besten Startplatz in Angriff nehmen. Günther benötigte lediglich 1:07:753 Minuten und war damit schneller als am Vortag.

Die Fans erlebten eine Wiederholung, denn auch im ersten Qualifying am Samstag kämpften Günther und Jake Dennis (Andretti; 2.) um die Poleposition. Wie schon am Vortag war Dennis, der aktuell auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung liegt, gegen den Maserati-Piloten chancenlos: Schlussendlich fehlte rund eine halbe Sekunde auf die Polezeit von Günther.

Mitch Evans (Jaguar) scheiterte im Halbfinale um lediglich eine Tausendstelsekunde an Dennis und wird das elfte Saisonrennen vom dritten Startplatz in Angriff nehmen. Edoardo Mortara (Maserati) verlor gegen Teamkollege Günther und startet von der vierten Position, gefolgt von Stoffel Vandoorne (Penske; 5.).

Pascal Wehrlein (Porsche; 6.) schied im Viertelfinale gegen Edoardo Mortara aus. Sacha Fenestraz (Nissan; 7.), Jake Hughes (McLaren; 8.) und Jean-Éric Vergne (Penske; 9.) folgen auf den Plätzen. Nick Cassidy (Envision), der aktuell noch die Gesamtwertung anführt, scheiterte erneut an der Duellphase und komplettiert die Top-Zehn. David Beckmann (Andretti; 18.) und Rene Rast (McLaren; 16.) erreichten gar nicht erst das Shoot-Out.

