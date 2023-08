Maximilian Günther beendet "beste Saison seiner Formel-E-Karriere"

Zwei Polepositions, vier Podestplätze und ein Rennsieg: Maximilian Günther darf sich über "die beste Saison seiner bisherigen Formel-E-Karriere" freuen. Am Ende belegt der Maserati-Pilot mit 101 Punkten die siebte Position in der Gesamtwertung. Nach einem schwierigen Start in die Saison zeigte die Formkurve in der zweiten Saisonhälfte steil nach oben.

"Ich bin sehr, sehr stolz auf unsere zweite Saisonhälfte", zieht Günther nach dem Saisonfinale in London Bilanz. "Wir haben uns eine tolle Basis erarbeitet und gute Ergebnisse eingefahren. Es war von Anfang an das Ziel, ganz vorne mit dabei zu sein und das haben wir in den letzten Rennen definitiv geschafft."

Dabei lief es beim Finale auf dem ExCeL-Stadtkurs in London nicht wie gewünscht. "Es war ein schwieriges Rennwochenende für uns", sagt Günther. "Die Strecke hat mit unserem Auto nicht so harmoniert, wie wir es uns gewünscht hätten."

"In der nächsten Saison noch stärker!"

"Außerdem hatten wir leider auch kleinere Probleme, sonst wäre durchaus ein Punkteresultat möglich gewesen", berichtet der Deutsche über diverse Schwierigkeiten mit dem Auto. Im ersten Rennen erreichte Günther den zwölften Platz, im zweiten Rennen landete er lediglich auf der 14. Position.

"Nichtsdestotrotz können wir erhobenen Hauptes aus dieser Saison gehen", freut sich der 26-Jährige, der seinen Teamkollegen Edoardo Mortara deutlich hinter sich lassen konnte. Zum Vergleich: Der Italiener landet mit 39 Punkten auf dem 14. Gesamtrang in der Weltmeisterschaft. "Natürlich gibt es noch offene Punkte, die wir für die Zukunft optimieren wollen."

Bleibt Maximilian Günther der Formel E erhalten? Foto: Motorsport Images Vertrag mit Maserati-MSG eigentlich ausläuft. "Ich bin mir sicher, wir werden in der nächsten Saison noch stärker zurückkommen!"

