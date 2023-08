Solides Saisonende für DS-Penske

Die Formel E hat ihre Meister für die Saison 2023 gefunden. DS-Penske, Fünfter in der Teamwertung, war das einzige Team, das sich gegen die Teams der Hersteller Porsche und Jaguar behaupten konnte.

Im Motorsport reicht Geld allein nicht aus, um Rennen zu gewinnen. Doch trotz des Kostendeckels, der berühmten von der FIA auferlegten Budgetobergrenze, verfügen einige Teams über umfangreiche interne Ressourcen. In der Formel E sind Porsche und Jaguar die beiden Hersteller mit den meisten Ressourcen im Rücken.

Porsche und Jaguar waren in der Lage, die Funktionsweise ihrer elektrischen Formelrennwagen weiter zu erforschen und haben von den Rückmeldungen ihrer Kundenteams - Andretti Autosport für Porsche und Envision Racing für Jaguar - profitiert.

Angesichts dieser Heerscharen von Ingenieuren und Daten stellt die erste Saison der Gen3-Ära für die weniger erfahrenen Teams eine größere Herausforderung dar. Mehr denn je waren fundierte Kenntnisse der Rennserie und hochkarätige Fahrer erforderlich, um eine solide Opposition zu bilden.

Mit Stoffel Vandoorne, dem Weltmeister von 2021/22, und Jean-Eric Vergne, dem Champion der Saisons 2017/18 und 2018/19, war DS Automobiles und sein Partner Penske Autosport das einzige Team, das in der Lage war, die Dominanz von Porsche und Jaguar herauszufordern.

Jean-Eric Vergne, DS Penske Foto: DPPI

Das erfolgreichste Formel-E-Team

DS Automobiles ist derjenige Hersteller mit der besten Bilanz in der Formel E. Nach 105 Rennstarts seit Saisonbeginn 2015/16, als der französische Hersteller in die Elektrorennserie einstieg, ist er der einzige, der vier Titel (zwei Fahrer- und zwei Teamtitel) errungen hat. Dazu kamen in diesem Zeitraum 16 Siege, 47 Podiumsplätze und 22 Pole-Positions.

In der Saison 2023 bleiben die Ergebnisse ein wenig hinter den Erwartungen des Teams zurück, aber DS-Performance-Direktor Eugenio Franzetti erinnert sich am Ende der Saison lieber an die guten Zeiten.

"Wir haben die letzte Phase dieser intensiven Saison 9 erreicht, die voller positiver Emotionen und Lektionen war. Ich erinnere mich gerne daran, dass wir von JEVs Sieg in Indien, Stoffels Pole in Sao Paulo (Brasilien) und den Podiumsplätzen in Kapstadt (Südafrika) und Berlin (Deutschland) begeistert waren. Wir haben hart gearbeitet und blicken jetzt schon auf die Saison 10, die noch besser und solider wird", sagt Franzetti.

Die Saison 10 der Formel E wird am 13. Januar 2024 in Mexiko-Stadt eröffnet. Bis dahin haben die Teams Zeit, ihre Batterien aufzuladen und ihre 2024er-Rennwagen zu optimieren. Ein gemeinsamer Vorsaisontest ist für Oktober auf der Rennstrecke von Valencia (Spanien) angesetzt. Stoffel Vandoorne und Jean-Eric Vergne werden dann wieder in den Farben von DS-Penske antreten.

Die wichtigsten Zahlen von DS Automobiles in der Formel E

105 Rennen

4 Titel

16 Siege

47 Podestplätze

22 Pole-Positions

Stoffel Vandoorne, DS-Penske Foto: DPPI