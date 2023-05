Infos Formel E 2023 Monaco: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan

In der Formel-E-WM 2023, der ersten Saison mit dem Gen3-Auto, beginnt am Wochenende die zweite Saisonhälfte. Auf dem Programm steht der E-Prix von Monaco auf dem berühmten Stadtkurs, der zu großen Teilen durch Monte Carlo führt (Zum Livestream!).

Erstmals ausgetragen wurde der E-Prix von Monaco in der Saison 2014/15, damals allerdings noch auf einer speziell für die Formel E errichteten Kurzanbindung des Stadtkurses. Seit 2021 wird auf dem kompletten Layout gefahren, wobei in jenem Jahr eine andere Version der Hafenschikane gefahren wurde. Erst seit 2022 fährt die Formel E exakt dasselbe Streckenlayout wie die Formel 1.

Porsche-Pilot Pascal Wehrlein führt die Formel-E-Gesamtwertung 2023 zu Beginn der zweiten Saisonhälfte an, allerdings nur noch mit vier Punkten Vorsprung auf Nick Cassidy (Envision). Auch Jean-Eric Vergne (DS-Penske) und Jake Dennis (Andretti) liegen in der Tabelle in dem Punktebereich, der am Wochenende aufholbar ist.

Im Anschluss an den E-Prix von Monaco gibt es im Formel-E-Kalender 2023 noch ein weiteres Einzelevent, nämlich die Premiere der Elektrorennserie in Portland im US-Bundesstaat Oregon, und zudem drei Double-Header (Jakarta, Rom, London).

Zeitplan Formel E 2023 Monaco

Samstag, 6. Mai

07:25 - 08:15 Uhr: 1. Freies Training

09:05 - 09:55 Uhr: 2. Freies Training

10:40 - 11:55 Uhr: Qualifying

15:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream Formel E 2023 Monaco

Samstag, 6. Mai

07:25 Uhr: 1. Freies Training auf ran.de

09:05 Uhr: 2. Freies Training auf ran.de

10:30 Uhr: Qualifying auf ran.de

14:30 Uhr: Rennen auf ran.de, ProSieben, Eurosport 2 (Rennstart: 15:00 Uhr)

Im kostenlosen Formel-E-Livestream auf ran.de werden die einzelnen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der Formel-E-Saison 2023 live und in voller Länge übertragen. Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Website der Formel E kostenlos für alle Sessions zur Verfügung.

Für die Formel E im Fernsehen haben in Deutschland der Free-TV-Sender ProSieben und der Pay-TV-Sender Eurosport 2 die Rechte erworben. Die Rennen werden jeweils live und in voller Länge mit deutschsprachigem Kommentar übertragen.

Formel E 2023: 22 Piloten aus elf Teams treten an

Eingeschrieben für die Formel-E-WM 2023 sind elf Teams mit jeweils zwei Autos. Im Fahrerfeld befinden sich fünf der sieben bisherigen Champions: Stoffel Vandoorne (Meister 2022) fährt für DS-Penske, Antonio Felix da Costa (Meister 2019/20) tritt für Porsche an, Jean-Eric Vergne (Meister 2018/19 und 2017/18) geht genau wie Vandoorne für DS-Penske an den Start, Lucas di Grassi (Meister 2016/17) startet für Mahindra und Sebastien Buemi (Meister 2015/16) für Envision.

Aus der Gruppe der bisherigen Formel-E-Champions gehören Nyck de Vries (Meister 2021) und Nelson Piquet jun. (Meister 2014/15) nicht zum Starterfeld für die erste Saison der Gen3-Ära. Hingegen finden sich vier Piloten aus Deutschland im Feld der 22 Stammfahrer: Maximilian Günther startet für Maserati, Andre Lotterer für Andretti, Rene Rast für McLaren und Pascal Wehrlein für Porsche.

#1 - DS-Penske - Stoffel Vandoorne (B)

#3 - NIO - Sergio Sette Camara (BR)

#4 - Abt-Cupra - Robin Frijns (NL)

#5 - McLaren - Jake Hughes (GB)

#7 - Maserati - Maximilian Günther (D)

#8 - Mahindra - Oliver Rowland (GB)

#9 - Jaguar - Mitch Evans (NZ)

#10 - Jaguar - Sam Bird (GB)

#11 - Mahindra - Lucas di Grassi (BR)

#13 - Porsche - Antonio Felix da Costa (P)

#16 - Envision - Sebastien Buemi (CH)

#17 - Nissan - Norman Nato (F)

#23 - Nissan - Sacha Fenestraz (F)

#25 - DS-Penske - Jean-Eric Vergne (F)

#27 - Andretti - Jake Dennis (GB)

#33 - NIO - Dan Ticktum (GB)

#36 - Andretti - Andre Lotterer (D)

#37 - Envision - Nick Cassidy (NZ)

#48 - Maserati - Edoardo Mortara (CH)

#51 - Abt-Cupra - Nico Müller (CH)

#58 - McLaren - Rene Rest (D)

#94 - Porsche - Pascal Wehrlein (D)

Daten zum Circuit de Monaco

Streckentyp: Stadtkurs

Anzahl Kurven: 19

Streckenlänge: 3,337 Kilometer

Streckenrekord: Mitch Evans in 1:29.839 Minuten (2022)

Alle bisherigen Formel-E-Sieger in Monaco

2022: Stoffel Vandoorne (Mercedes)

2021: Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah)

2018/19: Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah)

2016/17: Sebastien Buemi (Renault-e.dams)

2014/15: Sebastien Buemi (e.dams)

