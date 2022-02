Mit Ellenbogen und Brechstange: Ticktum vergleicht Formel E mit BTCC

Audio-Player laden

Die britische Tourenwagen-Meisterschaft (BTCC) ist für ihre harten Zweikämpfe mit Kontakt bekannt. Sich anlehnen und die Ellenbogen ausfahren ist in einem Tourenwagen absolut in Ordnung, doch auch in der Formel E gibt es auf den engen Stadtkursen zwischen den Kontrahenten viel Kontakt. Das ist der Grund, warum Formel-E-Rookie Dan Ticktum die beiden Serien in einen Topf wirft.

Der Saisonauftakt in Saudi-Arabien markierte die ersten beiden Rennen des Briten in der elektrischen Formelweltmeisterschaft. Er selbst war in Kurve 1 in einen engen Kampf verwickelt, der Antonio Felix da Costa ins Aus beförderte. Später lieferte sich Ticktum mit Formel-E-Neuling Oliver Askew ein weiteres intensives Duell mit der Brechstange. Eine Erfahrung, die der Brite erst einmal verdauen musste.

"Hier fahren sich die Leute oft in die Autos", so Ticktum nach dem Debütwochenende in Saudi-Arabien. "Es ist wie ein BTCC-Rennen, die ich nur vom Zusehen kenne, aber es scheint, als ob es kein Überholmanöver ohne Kontakt gibt." Im US-NASCAR-Sport gilt das Motto "rubbing is racing", also Kontakt ist Rennsport, und genau das mag Ticktum: "Ich finde das spannend!"

Das harte Racing ist aber nicht die einzige Herausforderung für den Rookie in der Formel E. Es ist besonders wichtig, die knappe Energie im Laufe des Rennens zu managen. "Die Energie zurückzuholen, ist etwas völlig Neues für mich, aber ich muss sagen, dass es sich nicht angefühlt hat, als hätte ich damit große Probleme. Es war sehr intuitiv."

Die Formel E gastierte zuletzt für die dritte Runde in Mexiko. Im Vergleich zu Saudi-Arabien ist das eine völlig anderer Streckentyp, da eine kürzere Variante der Formel-1-Strecke genutzt wird. Da mehr Platz vorhanden ist, änderte sich dort auch das Racing und Unfälle wurden seltener. Ticktum landete in seinem NIO-Boliden in der Saison 2022 bisher auf den Plätzen 18, 19 und 18.

