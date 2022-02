Christopher Mies regt an: Warum nicht bei jedem Rennen ein großes Festival?

Audio-Player laden

Um im Zuge der neuen Konkurrenzsituation mit der DTM ein neues Publikum zu erschließen, hat das ADAC GT Masters das sogenannte Family-&-Friends-Festival auf dem Lausitzring ins Leben gerufen. Das Spektakel, bei dem die ganze Familie für fünf Euro Eintritt mehrere Themenbereiche besuchen kann, wird im August debütieren.

Christopher Mies, amtierender Deutscher GT-Meister, regt an, ein solches Festival zum neuen Normal an den Renntagen zu machen. Anlass dafür ist die Frage eines Instagram-Users über die Konkurrenz der DTM. Eine Situation, die für Mies ein "ganz schwieriges Thema, politisch und auch für mich [persönlich]" sei.

"Diese Fannähe und das familiäre Umfeld, auch zwischen den Fahrern", stellt Mies als Vorzug des ADAC GT Masters heraus und bekennt, in der traditionsreicheren der beiden GT3-Rennserien "sehr viel Spaß" zu haben.

Mit Blick auf das umfangreiche Fan-Festival im August stellt Mies in seiner Instagram-Story direkt die Frage: "Wieso gibt es nicht bei jedem Rennen eins?" und begründet dies damit, dass "die Leute nicht nur GT3-Autos 'ne Stunde im Kreis fahren sehen, sondern entertained werden wollen".

Das Family-&-Friends-Festival feiert im August in der Lausitz Premiere Foto: ADAC Motorsport/Dekra

Das Family-&-Friends-Festival in der Lausitz lockt mit unterschiedlichen Themenwelten aus den Bereichen Motor, Technik, Outdoor, Wellness, Entertainment für Kinder und Erwachsene, sowie Catering. So sind unter anderem die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrzeugmodelle zu testen und ein Blick hinter die Kulissen des Dekra-Technology-Centers Teile des Programms.

Das Lausitzring-Wochenende am 20./21. August ist im Rennkalender des ADAC GT Masters 2022 eines von insgesamt sieben Rennwochenenden. In der DTM sind Rahmenprogramme für Fans ebenfalls nichts Unbekanntes. So gab es bis zum Ausbruch der Coronavirus-Pandemie regelmäßig Musikkonzerte an den Rennwochenenden. In der Saison 2021 sorgte ein DJ in der Startaufstellung für Stimmung.

Während sein Meister-Teamkollege Ricardo Feller kommende Saison im Abt-Audi in der DTM an den Start gehen wird, bleibt Mies "seiner" Serie treu. Er sitzt voraussichtlich auch 2022 wieder im Land-Audi, um seinen Titel im ADAC GT Masters zu verteidigen und dabei weiter "sehr viel Spaß" zu haben.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.