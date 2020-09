GT-Masters Hockenheim 2020: Zweiter Sieg für Engelhart/Ammermüller

Sieg und Tabellenführung für Christian Engelhart und Michael Ammermüller: Die beiden Porsche-Fahrer aus dem SSR-Performance-Team haben das Samstagsrennen des GT-Masters 2020 auf dem Hockenheimring gewonnen. Als Zweite kamen die Vorjahreschampions Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (Rutronik) im besten Audi ins Ziel, Rang drei holten sich die Lamborghini-Fahrer Tim Zimmermann und Steijn Schothorst (Grasser).

Engelhart und Ammermüller hatten dem Rennen schon früh ihren Stempel aufgedrückt. Zwar blieb Engelhart in den Anfangsrunden noch hinter Pole-Setter Dennis Marschall (Rutronik) im Audi. Doch als das Rennen in Runde acht nach einer Unterbrechung zur Bergung einer gelösten Werbetafel wieder freigegeben wurde, schlug die Stunde des Porsche-Fahrers: Engelhart nutzte den Windschatten und zog vor der Spitzkehre an Lokalmatador Marschall vorbei.

Nach den Fahrerwechseln behauptete Ammermüller weiterhin die Führung. Er kontrollierte das Geschehen und fuhr zwischenzeitlich ein Zeitpolster von fast fünf Sekunden heraus. Schließlich sah er mit 1,8 Sekunden Vorsprung als Erster die Zielflagge.

Engelhart/Ammermüller jetzt Tabellenführer

Dank ihres zweiten Saisonsiegs übernahmen Engelhart und Ammermüller erstmals in dieser Saison die Führung in der Gesamtwertung.

"Für uns rennentscheidend war Christians Überholmanöver gegen den bis dahin Führenden", sagt Ammermüller. "Meine Aufgabe war es dann, unseren Vorsprung zu verwalten und keine Fehler zu machen. Bis zum Rennende war ich am Limit unterwegs, jedoch ohne das Auto zu sehr zu strapazieren."

Auch Engelhart wertet den Überholvorgang gegen Marschall als "wichtigen Schritt, um anschließend einen kleinen, aber ausreichenden Puffer herauszufahren". Dieser Puffer reichte aus bis ins Ziel.

Zahlreiche Überholmanöver auf den weiteren Positionen

Platz zwei ging schließlich an die Titelverteidiger Niederhauser und van der Linde. Niederhauser hatte als Vierter das Auto an seinen Partner übergeben, der gleich zu Beginn seines Stints mehre Plätze nach vorn fuhr.

Dennis Marschall behauptete zunächst seine Pole-Position beim Start Foto: ADAC Motorsport

Noch mehr Positionen auf dem Weg zum Podium machten die Drittplatzierten Zimmermann und Schothorst gut. Als Neunte gestartet, zeigte vor allem Schothorst in der zweiten Rennhälfte eine starke Aufholjagd. Die Belohnung: das erste Podium im GT-Masters. Zimmermann holte damit auch den Sieg in der Juniorwertung.

Auch im Kampf um die weiteren Positionen gab es zahlreiche Überholmanöver. Klaus Bachler und Simona De Silvestro (Bernhard) sicherten sich mit ihrem Porsche den vierten Rang vor Franck Perera und Albert Costa Balboa (Grasser) in einem weiteren Lamborghini.

Bisherige GT-Masters-Leader bleiben ohne Punkte

Als beste Mercedes-Fahrer kamen Philip Ellis und Raffaele Marciello (HTP) auf Rang sechs. Siebte wurden Robert Renauer und Sven Müller (Herberth), die anfangs mit ihrem Porsche lange auf dem dritten Rang lagen.

Position acht fuhren die Audi-Fahrer Max Hofer und Christopher Haase (Land) ein, Neunte wurden Indy Dontje und Maximilian Götz (HTP). Pole-Setter Marschall und Carrie Schreiner (Rutronik) mussten sich am Ende mit dem zehnten Rang begnügen.

Die bisherigen Tabellenführer Maro Engel und Luca Stolz (WRT) blieben als 18. in ihrem Mercedes ohne Punkte. Elia Erhart (Car Collection), der sich einen Audi mit Pierre Kaffer teilt, gewann zum ersten Mal die Trophywertung für nicht professionelle Piloten.

Am Sonntag folgen am Hockenheimring ein weiteres Qualifying und das Sonntagsrennen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.