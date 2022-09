Rougier: Oschersleben "für mich das härteste Wochenende meiner Karriere"

Audio-Player laden

Oschersleben ist der Austragungsort des Saisonauftakts im ADAC GT Masters und genau dort hat Rookie Arthur Rougier sein bisher härtestes Rennwochenende der erlebt. Der Franzose fährt für Emil Frey im Lamborghini und bestreitet seine erste Saison in der deutschen GT-Meisterschaft. Doch was hat Rougier beim ersten Rennen der Saison so gefordert, was es so schwierig gemacht hat?

"Oschersleben war für mich persönlich eines der, wenn nicht das härteste Wochenende meines Lebens im Motorsport", sagt er. "Das Team war neu in der Meisterschaft, und wir haben beim Set-up etwas probiert. Franck [Perera] hat das sehr gefallen, aber das war das erste Mal, dass wir das ausprobiert haben. Ich kam damit nicht klar. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden."

Der Kompromiss in Sachen Fahrzeugeinstellungen zwischen den beiden Piloten, die sich im ADAC GT Masters ein Auto teilen, ist extrem wichtig, um gute Resultate zu erzielen. "Sicherlich hat mir an dem Wochenende sehr viel Performance gefehlt", resümiert Rougier.

Dabei hätte er fast das Kunststück fertig gebracht, sein erstes Rennen in der neuen Serie zu gewinnen. Perera übergab Rougier den Lamborghini #19 beim Boxenstopp in Führung liegend. Rougier musste die Spitzenposition nur noch ins Ziel bringen, geriet jedoch zunehmend unter Druck von Ricardo Feller im Land-Audi #29.

Arthur Rougier blickt auf ADAC-GT-Masters-Auftakt zurück

Rund 13 Minuten vor Schluss wurde der Druck zu groß: Rougier verbremste sich in der ersten Kurve, Feller schlüpfte durch. "In solch einer guten Position zu sein, und das ohne Pace, war wirklich hart", sagt Rougier nun. "Wir haben weitergemacht und große Schritte gemacht und jetzt bin ich glücklich mit dem Auto. Das ist das wichtigste."

Obwohl die Fahrzeugeinstellungen nun besser passen, ist der Zehntplatzierte der Fahrerwertung mit der Leistung in der Saison nicht zufrieden. "Wir haben im Laufe der Saison eine großartige Pace gezeigt, aber wenn unsere Pace gut war, dann haben wir nicht alles zusammen bekommen", erklärt er. "Einerseits hatten wir ein wenig Pech, als wir das Potenzial hatten."

Andererseits hat dann die Pace nicht gepasst, wenn das Glück auf der Seite des Lamborghini-Teams war. "Das Jahr ist ein bisschen hart", so das Fazit des Franzosen. "Die Meisterschaft ist wirklich kompetitiv. Das Team ist neu, ich bin auch neu in dieser Meisterschaft. Wir haben viel zu lernen, und versuchen, jetzt alles zu maximieren."

Wichtig ist nicht nur der Set-up-Kompromiss, sondern auch die Beziehung zwischen den Teamkollegen. Kein Problem, wie Rougier verlauten lässt: "Das läuft ziemlich gut. Ich versuche, so viel wie möglich von ihm zu lernen. Er ist wirklich ein ADAC-GT-Masters-Experte. Mit den kalten Reifen ist es für das Team ... Wir kennen die GT-World-Challenge ziemlich gut, und hier nicht-aufgeheizte Reifen zu haben, ändert einiges. Sicherlich ist Franck da eine große Hilfe, und wir arbeiten gut zusammen."

Mit Bildmaterial von Speedpictures.