IndyCar Toronto: Scott Dixon meldet sich zurück - und wie!

Beim erstmals seit 2019 wieder stattgefundenen Kanada-Rennen der IndyCar-Serie auf dem Stadtkurs in Toronto hat sich Scott Dixon seinen 52. Sieg gesichert. Damit liegt der sechsmalige Champion nun in der ewigen Bestenliste der IndyCar-Rennsieger gleichauf mit Mario Andretti an zweiter Stelle.

Die Spitzenposition - A.J. Foyt mit 67 Siegen - wird Dixon allerdings wohl kaum noch erreichen. Am Freitag wird der seit 21 Jahren in der IndyCar-Szene aktive Neuseeländer 42 Jahre alt.

Die Fahrer mit den meisten Siegen in der Geschichte von CART, ChampCar, IndyCar, IRL, USAC seit 1956: 1 / 44 Foto: IndyCar Series 1. A.J. Foyt: 67 Siege 2 / 44 erster Sieg: DuQuoin 1960 - letzter Sieg: Pocono 1981 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images 2. Mario Andretti: 52 Siege 3 / 44 erster Sieg: Indianapolis Raceway Park 1965 - letzter Sieg: Phoenix 1993 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 3. Scott Dixon (aktiv): 52 Siege 4 / 44 erster Sieg: Nazareth 2001 - letzter Sieg: Toronto 2022 Foto: Brett Farmer / Motorsport Images 4. Michael Andretti: 42 Siege 5 / 44 erster Sieg: Long Beach 1986 - letzter Sieg: Long Beach 2002 Foto: Bob Heathcote 5. Will Power (aktiv): 41 Siege 6 / 44 erster Sieg: Las Vegas 2007 - letzter Sieg: Detroit 2022 Foto: Richard Dole / Motorsport Images 6. Al Unser: 39 Siege 7 / 44 erster Sieg: Pikes Peak 1965 - letzter Sieg: Indianapolis 1987 Foto: Kenneth Plotkin 7. Sebastien Bourdais: 37 Siege 8 / 44 erster Sieg: Brands Hatch 2003 - letzter Sieg: St. Petersburg 2018 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 8. Bobby Unser: 35 Siege 9 / 44 erster Sieg: Pikes Peak 1966 - letzter Sieg: Indianapolis 1981 Foto: Eric Gilbert 9. Al Unser Jr.: 34 Siege 10 / 44 erster Sieg: Portland 1984 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 Foto: Jim Redman 10. Paul Tracy: 31 Siege 11 / 44 erster Sieg: Long Beach 1993 - letzter Sieg: Cleveland 2007 Foto: LAT Images 11. Dario Franchitti: 31 Siege 12 / 44 erster Sieg: Elkhart Lake 1998 - letzter Sieg: Indianapolis 2012 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 12. Helio Castroneves (aktiv): 31 Siege 13 / 44 erster Sieg: Detroit 2000 - letzter Sieg: Indianapolis 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 13. Rick Mears: 29 Siege 14 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1978 - letzter Sieg: Brooklyn 1991 Foto: Michael C. Johnson 14. Johnny Rutherford: 27 Siege 15 / 44 erster Sieg: Atlanta 1965 - letzter Sieg: Brooklyn 1986 Foto: IndyCar 15. Gordon Johncock: 25 Siege 16 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1965 - letzter Sieg: Atlanta 1983 Foto: Dana Garrett - IRL 16. Rodger Ward: 24 Siege 17 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1957 - letzter Sieg: Trenton 1966 Foto: IMS LLC 17. Bobby Rahal: 24 Siege 18 / 44 erster Sieg: Cleveland 1982 - letzter Sieg: Nazareth 1992 Foto: Michael C. Johnson 18. Josef Newgarden (aktiv): 23 Siege 19 / 44 erster Sieg: Birmingham 2015 - letzter Sieg: Elkhart Lake 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 19. Emerson Fittipaldi: 22 Siege 20 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1985 - letzter Sieg: Nazareth 1995 Foto: Anne Proffit 20. Sam Hornish Jr.: 19 Siege 21 / 44 erster Sieg: Phoenix 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2007 Foto: Eric Gilbert 21. Ryan Hunter-Reay: 18 Siege 22 / 44 erster Sieg: Surfers Paradise 2003 - letzter Sieg: Sonoma 2018 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images 22. Danny Sullivan: 17 Siege 23 / 44 erster Sieg: Cleveland 1984 - letzter Sieg: Detroit 1993 Foto: Jean-Philippe Legrand 23. Tony Kanaan (aktiv): 17 Siege 24 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1999 - letzter Sieg: Fontana 2014 Foto: Chris Jones 24. Dan Wheldon: 16 Siege 25 / 44 erster Sieg: Motegi 2004 - letzter Sieg: Indianapolis 2011 Foto: indyracing.com photo by Ron McQueeney 25. Alex Zanardi: 15 Siege 26 / 44 erster Sieg: Portland 1996 - letzter Sieg: Surfers Paradise 1998 Foto: James Gasperotti / Motorsport Images 26. Juan Pablo Montoya (aktiv): 15 Siege 27 / 44 erster Sieg: Long Beach 1999 - letzter Sieg: St. Petersburg 2016 Foto: General Motors 27. Simon Pagenaud (aktiv): 15 Siege 28 / 44 erster Sieg: Detroit 2013 - letzter Sieg: Newton 2020 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images 28. Tom Sneva: 13 Siege 29 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1975 - letzter Sieg: Las Vegas 1984 Foto: Covy Moore 29. Gil de Ferran: 12 Siege 30 / 44 erster Sieg: Laguna Seca 1995 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 Foto: Vision Sport Agency 30. Cristiano da Matta: 12 Siege 31 / 44 erster Sieg: Cicero 2000 - letzter Sieg: Portland 2005 Foto: Todd Corzett Alexander Rossi (aktiv): 7 Siege 32 / 44 erster Sieg: Indianapolis 2016 - letzter Sieg: Elkhart Lake 2019 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images Colton Herta (aktiv): 7 Siege 33 / 44 erster Sieg: Austin 2019 - letzter Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Graham Rahal (aktiv): 6 Siege 34 / 44 erster Sieg: St. Petersburg 2008 - letzter Sieg: Detroit 2017 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images Takuma Sato (aktiv): 6 Siege 35 / 44 erster Sieg: Long Beach 2013 - letzter Sieg: Indianapolis 2020 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Ed Carpenter (aktiv): 3 Siege 36 / 44 erster Sieg: Sparta 2011 - letzter Sieg: Fort Worth 2014 Foto: Chris Jones Alex Palou (aktiv): 3 Siege 37 / 44 erster Sieg: Birmingham 2021 - letzer Sieg: Portland 2021 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Patricio O'Ward (aktiv): 3 Siege 38 / 44 erster Sieg: Fort Worth 2021 - letzter Sieg: Birmingham 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Marcus Ericsson (aktiv): 3 Siege 39 / 44 erster Sieg: Detroit 2021 - letzter Sieg: Indianapolis 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Marco Andretti (aktiv): 2 Siege 40 / 44 erster Sieg: Sonoma 2006 - letzter Sieg: Newton 2011 Foto: IndyCar Series Scott McLaughlin (aktiv): 2 Siege 41 / 44 erster Sieg: St. Petersburg 2022 - letzter Sieg: Mid-Ohio 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Charlie Kimball (aktiv): 1 Sieg 42 / 44 erster Sieg: Mid-Ohio 2013 Foto: Art Fleischmann Felix Rosenqvist (aktiv): 1 Sieg 43 / 44 erster Sieg: Elkhart Lake 2020 Foto: IndyCar Series Rinus VeeKay (aktiv): 1 Sieg 44 / 44 erster Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Die 85 Runden auf dem Exhibition Place in Toronto waren unterbrochen von vier Gelbphasen. Dixon, der von P2 ins Rennen gegangen war, übernahm die Führung beim ersten Boxenstopp und kontrollierte das Rennen anschließend wie in seinen besten Tagen.

Mit seinem ersten Sieg seit über einem Jahr (Fort Worth im Mai 2021) und seinem ersten Rundkurs-Sieg seit zwei Jahren (Elkhart Lake im Juli 2020) ist Dixon in der aktuellen IndyCar-Gesamtwertung 2022 vom sechsten auf den fünften Tabellenplatz nach vorn gerückt. Mit aktuell 44 Punkten Rückstand liegt ein siebter Titel eher in Reichweite als die Spitzenposition in der ewigen Bestenliste der Rennsieger.

Zweite Pole 2022 für Colton Herta - Frühes Aus für Takuma Sato

Im Qualifying am Samstag schaffte es Colton Herta (Andretti-Honda) als erster Fahrer in dieser Saison zum zweiten Mal auf die Pole. Herta bog vor Scott Dixon (Ganassi-Honda) als Erster in die erste Kurve ein.

Abgesehen von einer (folgenlosen) Berührung zwischen Will Power (Penske-Chevrolet) und Romain Grosjean (Andretti-Honda) sowie einem Mauerkontakt von Takuma Sato (Coyne-Honda) im Hinterfeld ging alles gut. Für Sato aber war das Rennen direkt vorbei.

Die Phase der ersten Boxenstopps unter Grün wurde nach nur neun Runden von Alex Palou (Ganassi-Honda) eingeläutet. Aufgrund eines technischen Defekts im Qualifying am Samstag hatte der amtierende IndyCar-Champion das Rennen nur vom 22. Startplatz in Angriff genommen.

Scott Dixon überläuft Herta beim ersten Boxenstopp

Spitzenreiter Colton Herta legte seinen ersten Green-Flag-Stop in der 18. Runde ein. Zu diesem Zeitpunkt war sein anfänglicher Verfolger Scott Dixon schon eine Runde auf dem zweiten Reifensatz unterwegs. Als Herta aus der Boxengasse kam, wurde er in Kurve 1 im Kampf um die virtuelle Führung von Dixon überholt.

Vier Fahrer, die auf der harten Reifenmischung gestartet waren, warteten mit ihrem ersten Boxenstopp für 24 und mehr Runden ab. Es handelte sich um Graham Rahal (Rahal-Honda), Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet), Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) und Jimmie Johnson (Ganassi-Honda). Nachdem auch sie zum ersten Mal beim routinemäßigen Service waren, war Dixon der Spitzenreiter.

Zwischenfälle Rossi vs. Rosenqvist und Johnson vs. Kirkwood

Der zweite Durchgang Boxenstopps wurde unter Gelb eingelegt. Auslöser war ein Crash von Alexander Rossi (Andretti-Honda). In Kurve 3 wurde der nächstjährige McLaren-Pilot vom aktuellen McLaren-Piloten Felix Rosenqvist unglücklich in die Mauer geschickt. Rossi sah die Schuld bei Rosenqvist. Die Rennleitung sah von einer Strafe ab. Rosenqvist fuhr noch auf das Podium.

Wenige Runden nach Rossis Crash gab es erneut Gelb. In diesem Fall war ein in Kurve 1 aus dem Streckenbelag herausgebrochenes Stück Beton der Grund. Und kurz nach dem Restart sorgte eine in Kurve 9 passierte Kollision zwischen Kyle Kirkwood (Foyt-Chevrolet) und Jimmie Johnson direkt wieder für Gelb. Johnson verlor drei Runden, für Kirkwood war Feierabend.

Ganz vorn führte Scott Dixon das Feld nach der vierten Gelbphase zum letzten Restart, musste aber genau wie Verfolger Colton Herta ein wenig Sprit sparen, um die verbleibenden 19 Runden ohne einen dritten Tankstopp absolvieren zu können. Das gelang Dixon ebenso wie Herta.

Dixon brachte seinen ersten Saisonsieg und den 52. Sieg einer IndyCar-Karriere mit 0,8 Sekunden Vorsprung auf Herta ins Ziel. Den dritten Platz im Rennen belegte Felix Rosenqvist, der bei der Kollision mit Alexander Rossi ungeschoren davongekommen war.

Als Vierter errang Graham Rahal sein bestes Ergebnis im bisherigen Saisonverlauf. Gleiches gilt für Rahal-Teamkollege Christian Lundgaard, der mit P8 der bestplatzierte Rookie im Rennen war.

Marcus Ericsson baut Gesamtführung aus

Tabellenführer Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) rundete die Top 5 ab. Damit hat der Schwede die Spitzenposition in der IndyCar-Gesamtwertung 2022 verteidigt und seinen Vorsprung von 20 auf 35 Punkte ausgebaut.

Indy-500-Sieger Marcus Ericsson: Punktevorsprung als Tabellenführer ausgebaut Foto: Motorsport Images

Der als Tabellenzweiter angereiste Penske-Pilot Will Power startete zum bereits vierten Mal in Folge von außerhalb der Top 15. Vom 16. Startplatz machte Power direkt in der ersten Runde vier Plätze gut. Nach einem früh eingelegten ersten Boxenstopp aber geriet Powers Vorwärtsdrang ins Stocken. Am Ende wurde es nicht mehr als Platz 15 im Rennen. Den zweiten Tabellenplatz aber hat der Australier behalten.

Josef Newgarden: Fauxpas kostet wichtige Punkte

Powers Penske-Teamkollege Josef Newgarden, der als Tabellendritter angereist war, lag bis zum zweiten Boxenstopp auf Podestkurs. Dann aber vertat er sich, in dem er beim Service zu weit rechts parkte. Der Tankschlauch reichte zunächst nicht bis zum Tankstutzen.

Newgarden fiel bei dieser Gelegenheit von der dritten auf die achte Position zurück. Am Ende wurde es für den dreifachen Saisonsieger nur P10 und der Verlust der dritten Tabellenposition. Toronto-Sieger Scott Dixon liegt nun nach Punkten gleichauf mit Newgarden.

Im Gegensatz dazu zeigte der als Tabellenvierter angereiste Ganassi-Pilot Alex Palou eine Aufholjagd, die von Erfolg gekennzeichnet war. Nach seinem früh eingelegten ersten Boxenstopp und nachdem er seinen in der Gesamtwertung führenden Teamkollegen Marcus Ericsson um ein Haar umgedreht hätte, kam Palou auf P6 ins Ziel. Damit ist ihm vom Start bis ins Ziel ein Sprung von 16 Positionen gelungen, in der Tabelle ein Sprung von Rang vier auf Rang drei.

Weiter geht es im IndyCar-Kalender 2022 mit dem einzigen Double-Header der Saison: Am kommenden Wochenende findet sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Rennen auf dem Iowa Speedway statt.

