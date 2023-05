Infos IndyCar 2023 Indy 500: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Im Rennkalender der IndyCar-Saison 2023 steht das "Greatest Spectacle in Racing" an: Das berühmte Indianapolis 500 - kurz Indy 500 - bei dem sich der Fahrbetrieb vom ersten Freien Training bis zum tatsächlichen Rennen über knapp zwei Wochen erstreckt. Der Tag des Rennens über eine Distanz von 200 Runden auf dem berühmten 2,5-Meilen-Oval ist in diesem Jahr der 28. Mai. Zu sehen ist das Indy 500 live auf Sky.

In der langen Historie des Indianapolis 500 ist es die 107. Auflage. Los ging alles im Jahr 1911. Abgesehen von den Kriegsjahren wurde das Indy 500 seither in jedem Jahr ausgetragen, wobei es im Laufe der Jahrzehnte von unterschiedlichen Verbänden ausgerichtet wurde. Die komplette Siegerliste seit 1911 findet sich in der hier vorliegenden Übersicht in Form einer Fotostrecke und zudem am Ende dieser Übersicht in Tabellenform.

Im IndyCar-Kalender 2023 ist das Indy 500 das sechste von 17 Rennen. Anders als in den vergangenen Jahren gibt es diesmal keine doppelten Punkte. Im Rennen am 28. Mai werden die Punkte also genauso vergeben wie bei allen anderen IndyCar-Saisonrennen auch. Einzig die Bonuspunkte für die Top 12 des Qualifyings gibt es beim Indy 500 auch dieses Jahr noch. Als Spitzenreiter der IndyCar-Gesamtwertung 2023 kommt Alex Palou, IndyCar-Champion von 2021, zum diesjährigen Saisonhöhepunkt.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum 107. Indy 500 in der Übersicht:

Daten zum Indianapolis Motor Speedway

Ort: Speedway (Indiana, USA)

Streckentyp: Oval (Superspeedway)

Streckenlänge: 2,5 Meilen (4,023 Kilometer)

Kurvenüberhöhung (Banking): 9 Grad und 12 Minuten

Im IndyCar-Kalender seit: 1911 (mit Unterbrechungen)

IndyCar-Streckenrekord: Arie Luyendyk in 37,616 Sekunden (239,260 Meilen pro Stunde) in der Saison 1996

Zeitplan zum 107. Indy 500 (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Dienstag, 16. Mai

09:00 Uhr: 1. Freies Training (Routiniers - 135 Minuten)

13:00 Uhr: 1. Freies Training (Rookies und Refresher - 120 Minuten)

15:00 Uhr: 2. Freies Training (180 Minuten)

Mittwoch, 17. Mai

12:00 Uhr: 3. Freies Training (360 Minuten)

Donnerstag, 18. Mai

12:00 Uhr: 4. Freies Training (360 Minuten)

Freitag, 19. Mai (Fast-Friday)

12:00 Uhr: 5. Freies Training (360 Minuten)

Samstag, 20. Mai

08:30 Uhr: 6. Freies Training (60 Minuten)

11:00 Uhr: Qualifying 1 (P13-P30; Einzelzeitfahren über vier Runden - 410 Minuten)

Sonntag, 21. Mai (Pole-Day)

11:30 Uhr: 7. Freies Training (Top 12 - 60 Minuten)

12:30 Uhr: 7. Freies Training (Teilnehmer Last-Row-Shootout - 60 Minuten)

14:00 Uhr: Qualifying 2 (P7-P12; Einzelzeitfahren über vier Runden - 60 Minuten)

16:00 Uhr: Last-Row-Shootout (P31-P33; Einzelzeitfahren über vier Runden - 60 Minuten)

17:15 Uhr: Top-6-Shootout (P1-P6; Einzelzeitfahren über vier Runden - 30 Minuten)

Montag, 22. Mai

13:00 Uhr: 8. Freies Training (120 Minuten)

Freitag, 26. Mai (Carb-Day)

11:00 Uhr: Abschlusstraining (120 Minuten)

Sonntag, 28. Mai

11:00 Uhr: Rennen - Indianapolis 500 (200 Runden; Start 12:45 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream zum 107. Indy 500 (in MESZ)

Dienstag, 16. Mai

15:00 Uhr MESZ: 1. Freies Training (Routiniers) auf indycar.com

19:00 Uhr MESZ: 1. Freies Training (Rookies und Refresher) auf indycar.com

21:00 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

Mittwoch, 17. Mai

18:00 Uhr MESZ: 3. Freies Training auf indycar.com

Donnerstag, 18. Mai

18:00 Uhr MESZ: 4. Freies Training auf indycar.com

Freitag, 19. Mai (Fast-Friday)

18:00 Uhr MESZ: 5. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 20. Mai

14:30 Uhr MESZ: 6. Freies Training auf indycar.com

17:00 Uhr MESZ: Qualifying 1 (P13-P30) auf indycar.com

Sonntag, 21. Mai (Pole-Day)

17:30 Uhr MESZ: 7. Freies Training auf indycar.com

20:00 Uhr MESZ: Qualifying 2 (P7-P12) auf indycar.com

22:00 Uhr MESZ: Last-Row-Shootout (P31-P33) auf indycar.com

23:15 Uhr MESZ: Top-6-Shootout (P1-P6) auf indycar.com

Montag, 22. Mai

19:00 Uhr MESZ: 8. Freies Training auf indycar.com

Freitag, 26. Mai (Carb-Day)

17:00 Uhr MESZ: Abschlusstraining auf indycar.com

Sonntag, 28. Mai

18:15 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart 18:45 Uhr)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 und damit auch das Indy 500 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar und das Indy 500 live zu sehen. Zum einen über das klassische , mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von , das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.