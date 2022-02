Campingplätze machen auf! 24h Nürburgring 2022 in alter Atmosphäre

Audio-Player laden

Paukenschlag am Nürburgring: Der ADAC Nordrhein hat den Kartenvorverkauf für das 24-Stunden-Rennen 2022 ohne Einschränkungen gestartet. Für die 50. Auflage vom 25. bis 29. Mai lassen sich ab sofort Karten rund um die Nürburgring-Nordschleife für das Hauptevent und die Qualifikationsrennen ("24h Qualifiers") vom 6. bis 8. Mai erwerben.

Während die Ausgaben in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie nur vor Mini-Kulissen auf dem Grand-Prix-Kurs stattfinden durften, soll nun wieder die klassische Atmosphäre rund um den "Ring" zurückkehren.

Der ADAC Nordrhein beschreibt das so: "Am letzten Mai-Wochenende soll das zurückkehren, was das 24-Stunden-Rennen für Fans, Teams und Fahrer so legendär gemacht hat: der Duft von heißen Reifen, glühenden Bremsen, Grillwürstchen und Lagerfeuern in der Nacht."

"Eine weltweit einzigartige Atmosphäre mit Motorsport rund um die Uhr auf der schönsten, längsten, legendärsten Rennstrecke der Welt. Die Begeisterung über die Rückkehr des einzigartigen Motorsport-Erlebnisses ist bei allen Beteiligten groß."

Warum der ADAC Nordrhein plötzlich so optimistisch ist

Das ist ein bemerkenswerter Strategiewechsel gegenüber dem Vorjahr. Damals hieß es zunächst, dass überhaupt keine Zuschauer für das Rennen zugelassen werden. Später konnten dann doch noch 10.000 Zuschauer zum Rennen kommen. Die Veranstaltung war restlos ausverkauft. Der ADAC Nordrhein hielt sich damals zunächst zurück, um dann doch noch positiv überraschen zu können.

Nun gibt es die genau gegenteilige Strategie: Es können Karten ohne Einschränkungen erworben werden. Es gibt weder Beschränkungen in der Menge, noch bei der Bewegungsfreiheit der Fans. Sollte es doch noch zu behördlichen Einschränkungen kommen, müssen gegebenenfalls Karten zurückgenommen werden.

Allerdings hält man das für unwahrscheinlich. Die Omikron-Welle nähert sich ihrem Scheitelpunkt. Erfahrungen aus den ersten zwei Pandemie-Jahren zeigen, dass die Zahl der Infektionen im Frühling zurückgeht. Außerdem spricht für die Nordschleife, dass es sich um ein weitläufiges Areal an der frischen Luft handelt, wo die Ansteckungsgefahr minimal ist.

Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge ist der Hauptgrund jedoch, dass mittlerweile dreiviertel der Bevölkerung zweimal geimpft und mehr als die Hälfte geboostert ist. Diese Situation war 2021 noch völlig anders, als zum Zeitpunkt der wichtigen Entscheidungen im Frühjahr lediglich Risikogruppen geimpft waren.

Letztlich drängt auch die Zeit. Das Rennen findet bereits in dreieinhalb Monaten statt. Normalerweise startet der Verkauf im November. Der Beginn der Omikron-Mutation hat diesen erst einmal verschoben - bis jetzt.

Tickets ab 29 Euro erhältlich

Natürlich gibt es keine hundertprozentige Garantie, dass alles so über die Bühne gehen kann, wie der ADAC Nordrhein sich das vorstellt. Doch die Entwicklung hin zur Endemie sorgt momentan in der gesamten Sportwelt für Zuversicht. Und so hofft auch der ADAC Nordrhein, zum großen Jubiläum des Rennens den Fans wieder die typische 24h-Erfahrung zu ermöglichen.

"Natürlich behalten wir die Entwicklung der Pandemielage sehr aufmerksam im Blick und gehen dazu auch in den Austausch mit den zuständigen Behörden", sagt Rennleiter Walter Hornung. "Unsere Einschätzung ist derzeit aber, dass wir alles für die Rückkehr der Fans vorbereiten können. Denn natürlich wollen wir diese Jubiläumsauflage gemeinsam mit den Besuchern zu einem besonderen Fest machen."

Karten lassen sich auf der offiziellen Homepage des 24-Stunden-Rennens unter dem Punkt "Vor Ort erleben" bestellen.

Preise Tickets 24h Nürburgring 2022:

Tagesticket: Ab 29 Euro

Wochenendticket Fr bis So: 62 Euro

Eventicket Do bis So: 69 Euro

Preise Tickets 24h Qualifiers 2022:

Tagesticket: Ab 10 Euro

Wochenendticket Sa bis So: 35 Euro

Mit Bildmaterial von VLN.