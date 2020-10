Gaststart in TCR-Germany: Marcel Schrötter einmal Sechster

Moto2-Fahrer Marcel Schrötter fuhr am vergangenen Wochenende sein erstes Automobilrennen. Der Deutsche nahm auf dem Sachsenring an der ADAC TCR-Germany teil. Schrötter fuhr einen Hyundai vom Team Engstler.

Das erste Rennen am Samstag nahm Schrötter im elfköpfigen Teilnehmerfeld von Rang neun in Angriff. Auf diesem Platz kam der 27-Jährige auch ins Ziel. "Ich bin insgesamt schon zufrieden, es macht eine Menge Spaß", lautete sein Fazit nach dem ersten Rennen.

"Ich muss einfach weiterhin vieles lernen an dem Auto, weil das Rennen nochmal etwas komplett anderes ist als Training oder Qualifying. Aber für mein allererstes Rennen im Auto hat es ganz gut geklappt. Vielleicht war ich anfangs etwas zu passiv, weil ich die Reifen unbedingt schonen wollte."

Beim zweiten Rennen am Sonntag griff Schrötter dann von Startplatz drei an. In einem hart umkämpfen Rennen sah er die Zielflagge als Sechster. "Es war das Maximale, was ich hätte erreichen können."

"Die anderen sind einfach noch ein bisschen zu schnell. Mir fehlt die Erfahrung, aber wir können echt zufrieden sein", sagt Schrötter zu seiner Performance im Sonntagsrennen. "Leider habe ich den Start nicht ganz so gut hinbekommen und bin etwas zurückgefallen."

"Zum Glück tut der Kontakt hier nicht so weh wie auf dem Motorrad. Ich konnte dann mein Rennen fahren, das hat gut geklappt." Am kommenden Wochenende sitzt Schrötter beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans wieder auf seiner Moto2-Maschine.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.