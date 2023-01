Red Bull Rookies-Cup 2023: Zwei Nachwuchstalente aus Österreich dabei

Audio-Player laden

Der Red Bull Rookies-Cup wird in der Saison 2023 zum 17. Mal ausgetragen. Die Nachwuchsserie ist ein wichtiges Sprungbrett, um sich für die Moto3-Weltmeisterschaft zu empfehlen. 17 ehemalige Fahrer haben in ihrer weiteren Karriere Weltmeistertitel gewonnen. Zehn haben es bis in die Königsklasse MotoGP geschafft.

Im Rookies-Cup wird mit identischen KTM RC250RBR Motorrädern gefahren. Es sind Viertaktmotoren mit einem Hubraum von 250 Kubikzentimetern. Wie in der Moto3-Klasse liefert Dunlop die Reifen.

Die Saison 2023 besteht aus sieben Rennwochenenden, die alle im Rahmen der MotoGP stattfinden. An jedem Wochenende werden zwei Läufe - einer am Samstag und einer am Sonntag - ausgetragen, womit es insgesamt 14 Rennen sind.

Das 26-köpfige Teilnehmerfeld ist in der neuen Saison international besetzt. Allerdings sind keine Fahrer aus Deutschland und der Schweiz dabei. Dafür ist Österreich mit zwei Nachwuchstalenten vertreten.

Jakob Rosenthaler steht vor seiner dritten Saison im Rookies-Cup. Der Linzer sammelte 2021 seine ersten Punkte. Im Vorjahr gelangen Rosenthaler die ersten Top-10-Ergebnisse. Nun will er den nächsten Schritt machen und regelmäßig im Spitzenfeld mitmischen.

Leo Rammerstorfer steht vor seinem Debüt im Rookies-Cup. Der Meister des Austrian-Junior-Cups 2021 verpasste im Vorjahr nur knapp den Meistertitel in der IDM-Supersport-300. Mit Spielberg werden sich die beiden Österreicher auch vor heimischem Publikum präsentieren dürfen.

Kalender Red Bull Rookies-Cup 2023:

15.-16. März: Testfahrten in Portimao (Portugal)

25.-26. März: Portimao (Portugal)

29.-30. April: Jerez (Spanien)

13.-14. Mai: Le Mans (Frankreich)

10.-11. Juni: Mugello (Italien)

24.-25. Juni: Assen (Niederlande)

19.-20. August: Spielberg (Österreich)

9.-10. September: Misano (Italien)

Teilnehmer 2023:

#2 Amaury Mizera (Frankreich)

#5 Leo Rammerstorfer (Österreich)

#8 Eddie O'Shea (Großbritannien)

#11 Ruche Moodley (Südafrika)

#12 Jacob Roulstone (Australien)

#13 Hakim Danish (Malaysia)

#14 Cormac Buchanan (Neuseeland)

#18 Angel Piqueras (Spanien)

#23 Rhys Stephenson (Großbritannien)

#25 Alexander Enriquez (USA)

#27 Rico Salmela (Finnland)

#28 Maximo Quiles (Spanien)

#47 Edoardo Boggio (Italien)

#50 Carter Thompson (Australien)

#54 Alberto Ferrandez (Spanien)

#56 Kevin Farkas (Ungarn)

#57 Danial Shahril (Malaysia)

#67 Casey O'Gorman (Irland)

#69 Marcos Ruda (Spanien)

#78 Jakob Rosenthaler (Österreich)

#81 Lorenz Luciano (Belgien)

#83 Alvaro Carpe (Spanien)

#88 Shinya Ezawa (Japan)

#93 Arbi Aditama (Indonesien)

#94 Guido Pini (Italien)

#95 Marco Chincolla (Argentinien)

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.