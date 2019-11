MotoE Valencia 2019: Nur noch drei Fahrer haben Titelchancen

Avintia-Pilot Eric Granado hat in Valencia das erste MotoE-Rennen des Wochenendes gewonnen. Der Brasilianer ging von der Pole-Position ins Rennen, fiel beim Start etwas zurück. Hector Garzo (Tech 3) und Bradley Smith (One Energy) komplettierten das Podium.

Bradley Smith konnte sich durch einen grandiosen Start an die Spitze setzen und führte in der Schlussphase eine Dreiergruppe an, in der auch Pole-Setter Eric Granado und Hector Garzo fuhren. Weltcup-Leader Matteo Ferrari (Gresini) duellierte sich mit Ex-MotoGP-Pilot Xavier Simeon (Avintia) um Platz vier.

In der vorletzten Runde setzte sich Granado gegen Smith durch und übernahm die Führung. Später konnte sich auch Garzo gegen Smith durchsetzen. Mit einem beherzten Manöver versuchte Smith, in der letzten Kurve zu kontern, musste aber eine weite Linie wählen.

Granado fuhr dem Sieg entgegen. Garzo kam mit 0,576 Sekunden Rückstand ins Ziel. Smith musste sich knapp geschlagen geben. Weltcup-Leader Ferrari kam mit 3,2 Sekunden Rückstand als Vierter ins Ziel und verteidigte seine Führung in der Fahrerwertung.

Vor dem finalen Rennen der MotoE-Debütsaison führt Ferrari die Meisterschaft mit zwölf Punkten Vorsprung auf Garzo an. Smith hat als Weltcup-Dritter mit 21 Punkten Rückstand auch noch Chancen, den Titel zu holen, ist aber auf das Pech seiner Gegner angewiesen.

Das finale MotoE-Rennen der Saison wird am Sonntag um 15:35 Uhr gestartet

Mit Bildmaterial von LAT.