08:18

MotoGP: Rins am Boden

Dieses Bild haben wir in dieser Saison leider schon viel zu oft gesehen. Im Vorhaben, Druck auf die beiden Ducatis in Front zu haben, schmeißt Rins die Siegchance in Kurve 6 weg und scheidet aus. Damit bleibt für Suzuki nur Mir übrig, der Platz drei übernimmt, aber mehr als sieben Zehntel Rückstand nach vorn hat.