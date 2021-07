09:06

Marc Marquez: "Wichtigster Moment meiner Karriere"

Marc Marquez: "Es ist einer der wichtigsten und schwierigsten Momente meiner Karriere. Ich wusste, dass es eine tolle Gelegenheit ist. Es war mental aber nicht einfach, weil eine schwierige Zeit hinter mir liegt. Ich hatte drei Nuller in Folge. Heute war der Tag. Vor dem Wochenende setzte ich mir den Kampf ums Podium als Ziel. Ich wollte nah an den Spitzenfahrern dran sein. Der Sieg war unwahrscheinlich. Doch ich wusste, dass ich es versuchen werde, wenn die Bedingungen stimmen."



"Als ich die Regentropfen sah in Runde vier oder fünf sah, wusste ich, dass es mein Rennen ist. Von da an attackierte ich und fuhr die gleichen Rundenzeiten wie vorher. Als zum zweiten Mal Regentropfen fielen, attackierte ich noch mehr. Ich sagte mir, dass es der richtige Zeitpunkt ist, um ein gewisses Risiko einzugehen."



"Nach diesem Moment begann das zweite Rennen mit Miguel. Er attackierte sehr stark. Es war hart. Es war richtig schwierig, die Konzentration zu erhalten. Mir gingen die Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr durch den Kopf. Doch wir haben es geschafft und werden es erneut schaffen. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation und versuchen, dieses Niveau zu halten."