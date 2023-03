Doku "Marc Marquez: ALL IN": Valentino Rossi lehnte die Interviewanfrage ab

Audio-Player laden

Die auf Amazon Prime Ende Februar präsentierte Dokumentation über MotoGP-Superstar Marc Marquez hat die Rivalität mit Valentino Rossi neu aufgewühlt. In der dritten Folge von "Marc Marquez: ALL IN" wird der Sepang Clash thematisiert.

Marquez kommentiert die Geschehnisse von damals, aber auch Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa kommen zu Wort (was in der Doku gezeigt wird). Lediglich eine Reaktion von Valentino Rossi fehlt.

Jaime Perez, der Direktor der Dokumentation, hat zusammen mit seinem Team versucht, Rossi für das Projekt zu gewinnen. "Wir kontaktierten Valentino, doch er wollte nicht dabei sein", erklärt Perez gegenüber 'Relevo'.

"Es ist eine Dokumentation über Marc Marquez, aber wir sprachen auch mit Jorge Lorenzo oder Dani Pedrosa über die Geschehnisse. Beide haben starke Aussagen getätigt. Wir fuhren zu ihnen, erklärten es ihnen und sie bestätigten ihre Beteiligung. Rossi lehnte ab, was sein gutes Recht ist", kommentiert der Direktor der Marquez-Doku.

Marc Marquez und Valentino Rossi lieferten sich einige kontroverse Duelle Foto: Repsol

In den fünf Folgen wird versucht, zu zeigen, dass sich hinter MotoGP-Gladiator Marc Marquez auch ein Mensch verbirgt. "Diese Formate stellen die Protagonisten einem größeren Publikum vor. Es wird gezeigt, dass diejenigen, die den Olymp bestiegen haben, auch nur Menschen sind. Es hat Marc geholfen, menschlicher zu wirken", bestätigt der Direktor der Doku.

Neben den Ereignissen auf der Strecke gewährt Marquez einen Blick in sein Privatleben. Viele Szenen wurden in Marquez' eigenen vier Wänden gedreht. Die Familie ist ebenfalls ein Teil der Doku.

Zudem sehen die Zuschauer Marquez in den Momenten, in denen er verletzlich wirkt, wie im Krankenhausbett nach der Operation. Offen ist, ob es eine zweite Staffel der Doku geben wird. Der Direktor von "Marc Marquez: ALL IN" hat offen gelassen, ob das Projekt in der MotoGP-Saison 2023 fortgesetzt wird.

Mit Bildmaterial von LAT.